Carlos Sainz estaría encantado de seguir en Renault

"No es ningún secreto que ahora mismo Renault y yo estamos contentos, cómodos con cómo están saliendo las cosas, pero todavía dependemos del factor Red Bull. Me estoy dedicando a Renault en cuerpo y alma, lo estoy dando todo, estaría encantado de seguir y ellos lo saben. Dependemos del factor Red Bull, del factor Ricciardo (piloto de Red Bull que termina contrato), y en ese sentido no podemos adelantar nada", manifestó Carlos Sainz en un acto en la sede de Renault España.

Carlos Sainz realizó esta valoración al ser preguntado durante una rueda de prensa en la sede de la marca en Alcobendas (Madrid) sobre las declaraciones del jefe del equipo Renault, el francés Cyril Abiteboul, en las que indicaba que estaban trabajando en su continuidad si Red Bull no lo requería para sí la próxima temporada.

El piloto español, hijo del bicampeón mundial de rallyes y del Dakar del mismo nombre, visitó la sede de la marca francesa en España antes del partir al Circuito de Barcelona-Catalunya en Montmeló para disputar el Gran Premio de España de este domingo.

Sainz aseguró que le apetece "muchísimo" la carrera en Montmeló, ya que es "la más especial del año" en la que cuenta con "el calor de la gente", entre ellos los 3.500 aficionados que estarán en la grada que organiza él para sus seguidores con el apoyo de sus patrocinadores.

Respecto a la situación de su monoplaza, con el que ha puntuado en tres de las cuatro carreras de la temporada y ha logrado un quinto puesto en la última prueba, el Gran Premio de Azerbaiyán, Sainz valoró que se están "empezando a consolidar como el cuarto mejor equipo, tanto en clasificación como en carrera".

"Sabíamos que McLaren, Haas y Force India lo iban a poner difícil pero esperamos seguir mejorando y acercarnos a los líderes", añadió el madrileño, que espera irse acercando a los tres equipos de cabeza, Ferrari, Mercedes y Red Bull "con el tiempo", aunque no descarta superarles si ocurren circunstancias como en Bakú, donde fue quinto tras el choque entre los dos Red Bull.

"Al ser el cuarto equipo en el Mundial lo que más sentido tiene es ser el séptimo y octavo coche, luchar por esos puestos y siempre que alguno de los coches de adelante falle siempre se puede pescar más puntos, conseguir resultados", añadió.

Para el piloto madrileño, llegar a un podio siempre le gustaría "a nivel personal" pero enfatizó que hay que ser "realistas", ya que tanto en clasificación como en carrera están a 1 ó 1,3 segundos de los mejores, la diferencia que deben "recortar para que el podio sea factible".

En cuanto a las mejoras que Renault pueda llevar al Circuito de Barcelona-Catalunya, dijo que pueden ser "optimistas", pero recordó que los demás equipos también lo harán, entre ellos el McLaren-Renault de su compatriota Fernando Alonso, al que ver "muy positivo" con la evolución para este fin de semana.

"Nos tentemos que ocupar de que nuestras mejoras sean mejores que las de los demás. No va a ser fácil, pero va a ser un Gran Premio donde se puede definir bastante bien lo que va a ser lo que queda del año", analizó Sainz, que ve el Gran Premio de España y el de Mónaco como los ideales para mejorar con el coche.

Para el piloto madrileño, la competitividad por las victorias en esta temporada, con tres ganadores en cuatro carreras (el alemán Sebastian Vettel, dos veces, el australiano Daniel Ricciardo y el inglés Lewis Hamilton, una cada uno) es "una buena noticia para la Fórmula Uno".

"Es una magnífica noticia, está atrayendo más espectadores, la gente esta saliendo del ciclo negativo de que solo gana Mercedes o Hamilton... Es bueno para la Fórmula Uno ir a Barcelona y no saber cuál de los seis pilotos va a ganar", añadió.

El piloto español ve que la escudería Mercedes, dominadora del campeonato los últimos cuatro años (tres victorias del inglés Lewis Hamilton en 2014, 2015 y 2017, y una del alemán Nico Rosberg en 2016) no está "tan cómoda" como los últimos años e incluso está "más incómodo" que en el inicio del año 2017.

"Ferrari las últimas tres carreras en clasificación ha tenido un puntito de superioridad. Bakú y China los podía haber ganado (Valtteri) Bottas (Mercedes), pero no están tan cómodos, y Red Bull en cualquier momento con el motor Renault puede dar un paso adelante", añadió.