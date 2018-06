El PP de Narón vuelve a criticar la proliferación de ratas

Al parecer han llegado a sus manos vídeos y fotos aportadas por los vecinos que demuestran que la existencia de ratas se ha convertido en un problema, en una auténtica plaga. Por poner un ejemplo dicen que "hay establecimientos comerciales que no pueden ni tener la puerta abierta. La situación es insostenible”.

Así, el portavoz de la formación popular destacó “lo que está sucediendo con el problema de las ratas ejemplifica lo que está siendo el mandato de la nueva alcaldesa: el ayuntamiento abandona el cumplimiento de sus obligaciones de limpieza y mantenimiento, surge un problema con las ratas que al principio era muy controlable, niegan el problema y cargan contra la oposición, al final se vuelve incontrolable y no hay solución a la vista... todos los temas acaban igual”.

Finalmente, López Balado explicó “nos parece un problema gravísimo que está fuera de control y sin solución a la vista... al contrario, cada día está peor. Creo que los vecinos pagan los suficientes impuestos como para exigir no tener que soportar esto. Por eso me parece que la alcaldesa debería de dar la cara y explicar como está la situación y qué es lo que va a hacer, gobernar no significa solo acudir a actos a hacerse fotos”.