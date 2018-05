Eleni Foureira ya es la gran protagonista de Eurovisión 2018. La cantante, que representa este año a Chipre con la canción 'Fuego', ha pasado en apenas unos días de ocupar una zona intermedia en las casas de apuestas a arrebatarle el liderato a Israel y convertirse en la nueva gran favorita para ganar este sábado el famoso festival. En la primera semifinal, celebrada este martes, Eleni Foureira provocó una explosión de júbilo entre los eurofans pocas veces vista en el certamen gracias a su tema dance con reminiscencias étnicas. Su actuación, diseñada al milímetro, ofrece una coreografía sensual, derroche de pirotecnia y efectos digitales que simbolizan el fuego que da título a su canción. Una mezcla explosiva que ha provocado que la artista sea ahora el centro de atención en el festival y muchos la vean ya como segura ganadora.

Lo cierto es que Eleni Foureira ya es una cantante muy conocida en Grecia y Chipre, con cuatro discos en el mercado y una dilatada experiencia en el mundo de la moda. Sin embargo, sus inicios fueron muy duros: Foureira nació en Albania el 7 de marzo de 1987. Su nombre real es Entela Fureraj. Siendo una niña, tuvo que huir de la guerra civil de su país y llegó a Atenas junto a sus padres y sus tres hermanos. Allí se cambió el nombre y comenzó a trabajar como modelo y cantante, ocultando su nacionalidad albanesa debido a la potente albanofobia de parte de la sociedad griega. Cuando ya se hizo popular en Grecia, Foureira admitió sus raíces y contó que los sellos discográficos ni siquiera aceptaban sus maquetas por el simple hecho de no tener un nombre griego.

Los inicios de Eleni Foureira están ligados también a Eurovisión. Tras formar parte de forma breve de una 'girl-band', en 2010 participó en la preselección de Grecia para Eurovisión con la canción "Kivotos tou Noa" (Noah's ark). Su propuesta terminó en segunda posición. Además, ha versionado diferentes candidaturas eurovisivas como "Wild dances" de Ruslana (Ucrania, 2004) o "Golden Boy" de Nadav Guedj (Israel, 2015). Pero la fama le llegó solo tras ganar el programa "Just the 2 of us", que le permitió grabar su primer disco. A partir de ahí, Eleni Foureira se ha convertido en una de las artistas de mayor nombre en Grecia y se ha propuesto en numerosas ocasiones a la televisión pública geiega para acudir a Eurovisión. Ante las reiteradas negativas, aceptó la propuesta de la delegación chipriota para representar este año a la isla con "Fuego".

En el aspecto personal, Eleni Foureira comparte su vida desde 2017 con el futbolista español Alberto Botía. El jugador, de 29 años, dejó su Murcia natal para jugar en diferentes clubes españoles, como el Sporting de Gijón o el Sevilla. Hace un par de años, desembarcó en Grecia para sumarse a las filas del Olympiacos y allí conoció a Foureira. Antes, la cantante mantuvo una relación con uno de los iconos del fútbol griego, Georgio Samarás.