Zoido: todos los terroristas acabarán donde tienen que estar, en la cárcel

TERRORISMO YIHADISTA

Madrid, 8 may (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy, tras las últimas detenciones de presuntos yihadistas, que las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles "no pararán hasta detener a todos" y "todos acabarán donde deben estar, que no es otro sitio que en la cárcel".,Zoido se ha referido así, en declaraciones remitidas por el Ministerio, a la detención de cinco personas en Lorca (Murcia), Abadiño (Bizkaia) y Castillejos (localidad marroquí próxima a Ceuta) que fo