Dolores Delgado: "Voy a intentar ser una ministra de trinchera"

La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha definido hoy como una "fiscal de trinchera" y ha asegurado que va a intentar ser también "ministra de trinchera" para vivir pegada a la realidad y escuchar a todos y pensar antes de tomar cualquier tipo de iniciativa.

"Yo que hablaba de terrorismo exprés he acabado siendo una ministra exprés", ha bromeado la nueva titular de Justicia en un encuentro informal con periodistas después de tomar posesión de su cargo, recordando los años que ha dedicado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo yihadista.

La ya ministra ha relatado que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la llamó personalmente para ofrecerle el cargo tras haber mantenido una reunión anterior, algo que le llenó de "orgullo" y también le dio "vértigo", "que no miedo".

Se considera una técnica, no política, y es consciente de los retos, pero como le ha dicho el ex fiscal jefe de Cataluña José María Mena, al que conoció al unirse al inicio de su carrera a la Unión Progresista de Fiscales (UPF): "Te has tirado al agua más fría y más profunda, pero ahí es donde se encuentran los tesoros".

Ha recordado también el periplo de quince días en furgoneta por juzgados de toda España en el que se embarcó durante la campaña para la elección del nuevo Consejo Fiscal, en el que finalmente obtuvo una plaza como candidata de la UPF.

Vio ahí de primera mano los problemas y deficiencias de algunas de las sedes de la administración de Justicia, un bagaje que ahora lleva al Ministerio y que le permite tener mayor conciencia de la realidad en la que se encuentra el sector, ha apuntado.

Delgado ha asegurado no obstante que no va a darse prisa en la toma de decisiones, convencida de que es mejor tardar que equivocarse y que un error marque toda su trayectoria en el Ministerio.

No se espera por ello que mañana el primer Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez nombre al nuevo fiscal general del Estado, aunque la ministra ha dejado claro que Julián Sánchez Melgar, con el que mantiene una buena relación, no va a continuar en el cargo.

"Estamos todavía hablando", ha dicho Delgado al ser preguntada por los posibles candidatos y también por quién conformará su equipo en el Ministerio de Justicia.

Ante los periodistas, ha repetido las líneas maestras del que será su trabajo, con una apuesta por la transparencia, el diálogo con todos los actores de sector y la cooperación internacional, sobre todo con América Latina "de igual a igual".

Las víctimas estarán también presentes en su gestión, ha insistido la ministra, haciendo hincapié en que su voluntad es no separarse de la calle, de los problemas de los ciudadanos con mentalidad de servicio público.