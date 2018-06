Abogado de Rivas se enfrenta a posible procedimiento tras desobedecer a juez

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada trasladará al juzgado de guardia lo ocurrido en la sala donde estaba hoy previsto el juicio contra Juana Rivas, después de que el abogado de ésta, Juan de Dios Ramírez, se haya ausentado del mismo ante la negativa del juez, Manuel Píñar, a la suspensión que este había pedido.

La denegación por parte del magistrado, que debía juzgar hoy a la madre acusada de dos delitos de sustracción de menores, de la petición de suspensión de la vista planteada como cuestión previa por parte de Ramírez ha motivado que este último abandonara la sala, a pesar de que el juez le ha ordenado que permaneciera en ella.

Antes de presentar su renuncia a la defensa, el letrado que ha acompañado esta mañana a Rivas ha argumentado ante el juez que, desde hace cinco meses, no ha participado de las actuaciones, que no ha tenido tiempo de preparar la vista y que, además, la acusada confía su defensa al abogado José Estanislao López, de baja médica.

"No le puedo admitir la renuncia porque me obligaría a sancionarlo", le ha advertido al juez, quien para denegar la suspensión le ha recordado que el escrito de defensa, en el que propone pruebas, ultima todo el trámite procesal y que obra en las actuaciones de la causa, está suscrito por el propio Ramírez.

"No se explica que un señor suscriba un escrito de defensa sin haberse visto las actuaciones; tendría que sancionarlo a usted y deducir testimonio al Colegio de Abogados para que dijera qué clase de profesional hace un escrito de defensa y luego dice que no está preparado para defender", ha sentenciado el magistrado.

Después de que el titular del juzgado haya reiterado que no admitía la renuncia de Ramírez como abogado de Rivas, al entender que estaba garantizado su derecho de defensa, le ha ordenado que permaneciera en el estrado, momento en que el letrado ha abandonado la sala insistiendo en que no estaba preparado para celebrar el juicio.

"Llevo 33 años poniendo juicios y sentencias y es la primera vez que a mí me viene un letrado y me dice que ha firmado el escrito de defensa y no está capacitado para celebrar el juicio (...) A mí no convence, por eso le ordeno que siga el juicio", ha continuado Píñar.

El juez ha rogado al Ministerio Fiscal que "tomara cuenta" de que el letrado estaba abandonando el estrado y que se dedujera testimonio de lo ocurrido también al Juzgado de Guardia y al Colegio de Abogados de Sevilla al que pertenece, después de que "expresamente" le había prohibido dejar la sala.

Fuentes de la Fiscalía, que han recordado que el interés fundamental del Ministerio Público es que el juicio contra Rivas se celebre en un "plazo razonable", han informado posteriormente a Efe de que, en su momento, se valorará si lo ocurrido esta mañana tiene "trascendencia penal o disciplinaria", algo que en cualquier caso formaría parte de otro procedimiento distinto.

Por su parte, Ramírez ha asegurado a Efe que ya había comunicado con anterioridad al juzgado que la defensa estaba asignada a José Estanislao López "como libre elección" de su representada y que, por tanto, él no era el letrado de Juana Rivas en la vista oral prevista para hoy.

"No sé qué consecuencias tendrá esto para mí, no me pueden obligar, no he abandonado a mi cliente (...) Estoy tranquilo porque, en conciencia, no podía ejercer la defensa de un juicio que no he preparado", ha señalado el letrado, quien ha recordado que llevaba meses apartado del procedimiento y que ha negado que exista ninguna estrategia para retrasar el juicio por otro procedimiento civil que se sigue en Italia por la custodia de los niños.

Enrique Fabián Zambrano, que ejerce la acusación particular en representación de Francesco Arcuri, padre italiano de los hijos de Juana Rivas, ha dicho a la salida del juzgado que el letrado que ha acompañado a la acusada podría haber incurrido en un "grave incumplimiento" del código deontológico de su colegio profesional.

Se trataría, ha añadido, de "sanciones muy graves" en caso de que se le tratara penalmente por "desobediencia", lo que conllevaría incluso la inhabilitación por haber actuado en el ejercicio de la abogacía.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que un juez tiene la posibilidad de sancionar a un abogado o imponerle una multa por determinadas circunstancias y que el hecho de que se haya decidido dar traslado al Juzgado de Guardia obedecería a la excepcionalidad de lo ocurrido esta mañana.