Pablo Casado: “El Gobierno de Sánchez hace agua desde hace ya unos días”

José Guirao ocupará el Ministerio de Cultura y Deporte tras la marcha de Màxim Huerta. El periodista ha presentado su dimisión tras conocerse que defraudó a Hacienda, aunque en su último discurso ha defendido su inocencia: “La inocencia no vale de nada ante esta jauría”.

Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, no ha hablado de jaurías, como decía Huerta, sino de “informaciones periodísticas que no han sabido explicar”. Casado ha analizado en 'La Linterna' con Juan Pablo Colmenarejo la polémica del exministro de Cultura y Deporte, comparándola con la compra del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero: “Lo que se exige a los demás se tiene que exigir a nuestros propios cargos”.

Sin embargo, esta incoherencia no es lo que más preocupa a la formación que lidera la oposición en el Congreso de los Diputados. Para Casado, “el Gobierno ha empezado a hacer agua hace ya unos días” y señala tres puntos importantes: “Un posible acercamiento de presos etarras, las cesiones con el secesionismo en Cataluña y abrir en canal la Constitución para contentar a los populistas”. El vicesecretario de comunicación del PP remarcaba que cuando “los compañeros de viaje son los populistas, los independentistas y los batasunos no nos extrañemos de que a los siete días empiecen los problemas”.

Otro cargo del PP, el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha mantenido este miércoles que Màxim Huerta “puede ser el primer ministro que se caiga de la parrilla, pero puede que no sea el último”. Preguntado por ello, Pablo Casado ha asegurado no tener “ni idea” y ha remarcado que “no soy de los que me alegro cuando a un adversario le va mal”.

En lo que respecta al Partido Popular, el vicesecretario de comunicación no se presentará a la carrera por la presidencia de la formación. Por ahora, como ha apuntado en 'La Linterna', “no voy a decir a quién voy a apoyar”. Sobre si debe concurrir más de un candidato, Casado ha sostenido que “no es ni bueno ni malo”.