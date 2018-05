Martínez-Maíllo: “ No esperamos que Quim Torra sea un amante de España y la Constitución”

Martínez Maíllo ha recordado en 'La Linterna' que llevamos muchos meses en una situación de bloqueo en Cataluña y, de hecho, la designación de Quim Torra era para el Partido Popular algo previsible. “No se podía esperar otra cosa” ha dicho, “no podemos esperar que sea un amante de España y de la Constitución Española”. Y advierte de que tanto él como “el resto de dirigentes independentistas” saben que el Gobierno estará vigilante para que se cumplan las leyes. De hecho, “hay gente en la cárcel” por incumplirlas, “en Cataluña se puede ser independentista pero no se pueden saltar las leyes”.

Ha recordado que ha sido el gobierno de Mariano Rajoy el que puso en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Medida excepcional que no se había utilizado nunca” y sobre la que algunos partidos se mostraban reacios (como Ciudadanos). En este sentido Martínez-Maíllo señala que el PP negoció con el PSOE y Cs un acuerdo en el que queda recogido que el artículo 155 “se levantará cuando haya un gobierno”, razón por la cual no entiende el anuncio de la formación de Albert Rivera de no seguir apoyando ese acuerdo.

La actitud de Ciudadanos es, para el coordinador general del PP, “una forma de sobreactuar, de exagerar y desconozco las razones concretas”. De hecho, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos no le detalló durante su encuentro en el Congreso de los Diputados cuáles eran las razones de la ruptura. Todas las declaraciones de la formación naranja “son sobrevenidas al calor de los acontecimientos puesto que el acuerdo dice claramente que cuando haya un presidente que no esté en la cárcel ni fugado el 155 se levanta”.

Según Martínez-Maíllo “Rivera nos pide algo que él sabe que no está acordado”. El PP seguirá con la mano tendida y “si alguien quiere salirse del acuerdo lo tendrá que explicar”.

También se ha referido Fernando Martínez-Maíllo a la reunión mantenida este jueves entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y las veinticinco asociaciones de víctimas del terrorismo en el Palacio de la Moncloa. Como portavoz del Partido Popular ha negado cualquier negociación con el PNV para que el gobierno de Vitoria se haga cargo de la política penitenciaria o una modificación en la misma para acelerar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco. Concluye Martínez-Maíllo que “el PP ha defendido la libertad y la democracia en el País Vasco con su propia sangre. Tenemos el derecho a expresar que no somos sospechosos”.