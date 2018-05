'This Is America', el vídeo con más de 100 millones de visitas en 7 días

Gambino, conocido sobre todo por ser actor de comedia, realiza toda una crítica en tan solo 4 minutos a la sociedad estadounidense, al exceso de consumismo, a la violencia y a la tenencia de armas.

El vídeo ha suscitado un torrente de reacciones en las redes porque mientras hay quien interpreta que es una crítica a lo fácil que es poseer un arma en EE.UU. , otros ven una crítica hacia el sistema penitenciario estadounidense y a los abusos policiales, sobre todo, con la población de raza negra.

Lo cierto es que 'This is America' está repleto de mensajes más o menos explícitos al exceso de consumismo, al racismo y al uso de las armas. Childish Gambino ha conseguido más de cien millones de visualizaciones en tan solo siete días, algo que solo habían alcanzado antes cuatro vídeos: 'Gentleman' del cantante surcoreano Psy que alcanzo esta cifra en tan solo 3 días,

'Look What You Made Me Do' de Taylor Swift también en 3 días,

'Hello' de Adele necesitó un día más, 4 días

y 'Wrecking Ball' de Miley Cyrus que llegó a los cien millones en 6 días.