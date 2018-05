Pitingo sale a la calle para presentar su nuevo disco, "Mestizo y fronterizo"

El artista onubense Pitingo ha salido hoy a la puerta de los Cines Capitol de Gran Vía para ofrecer un pequeño adelanto musical de su nuevo disco, "Mestizo y fronterizo", que publica mañana y con el que ofrecerá un espectáculo en forma de concierto en el Teatro de la Luz Philips a partir del 24 de mayo.

El artista ha cantado ante unas 200 espectadores, junto a un coro de unas 20 personas y una decena de músicos, los temas "Killing me softly with his song", uno de sus singles más famosos, y "Soul Man", tema que se incluye en este nuevo disco.

Interpretar junto a Sam Moore en el disco "Soul Man" es para él, según ha explicado en declaraciones a Efe, "todo un sueño cumplido" porque lo escuchaba "desde que era niño".

El cantante ha asegurado que se siente "muy feliz" con el lanzamiento del disco y ha precisado que el mensaje de este nuevo trabajo es "celebrar la interculturalidad", porque para Pitingo "convivir está bien" pero "no basta solo con eso" sino que hay que "aprender de las diferentes culturas".

En cuanto al disco, ha declarado que "tiene una parte inédita" con un mensaje "muy positivo" porque en los tiempos que corren hay que "aportar algo bonito", aunque también hay versiones de temás míticos como "Imagine", "Georgia on my Mind" o "Proud Mary".

En relación con el espectáculo que ofrecerá en el Teatro de la Luz Philips, el cantante ha asegurado que es "para toda la familia" y que estarán los temas de su nuevo repertorio así como sus grandes éxitos.

"Nosotros no hacemos concierto, hacemos espectáculo. Somos 30 músicos en el escenario, un coro de góspel maravilloso, afroamericanos, gitanos, payos, gente de todas las partes del mundo unidos en un mismo mensaje que es el amor a la música", ha añadido el artista.