Penélope Cruz se negó a desnudarse para Hollywood

Penélope Cruz ha contado, en una entrevista para la fundación SAG-AFTRA, una de las experiencias más amargas de su carrera profesional. La actriz viajó a Hollywood cuando tenía 21 años, en busca del primer gran papel de su vida en las costas californianas tras haber conquistado las carteleras españolas. Sin embargo, cuando llegó al casting, se encontró con una desagradable sorpresa.

"Cuando llegué allí, con un tremendo jet lag, dijeron que tenían que verme en la oficina. Querían añadir algo a mi contrato", afirma la actriz madrileña. "Dijeron: 'Si quieres hacer la prueba de pantalla, tienes que aceptar que en la película habrá algunas escenas de desnudos que no estaban en el guión".

La actriz se mostró desconcertada, y no entendía que no se lo hubieran dicho veinticuatro horas antes de montar en el avión. "En ese momento no quería pasar por eso. Decidí que, durante unos años, simplemente iba a decir que no a lo que fuera en el momento en el que mi corazón me dijera que no”, añadió Cruz.

El director, muy famoso pero al que la intérprete no quiso poner nombre, se marchó furioso de la sala. "Llamé a los jefes del estudio", confiesa. "Yo no hablaba inglés... pero en esa reunión sí que lo hablé. Les dije: ‘Si creéis que podéis tratar así a la gente... conmigo, no va a funcionar. Tengo una familia que me quiere, volveré a subirme al avión y no me importa si no hago tu película”.

Después de la amarga experiencia, la actriz reconoce que sabía que no conseguiría la película. "Pero ahora", sostiene, "con 44 años, puedo decir que es uno de los momentos de los que me siento más orgullosa de mí misma. En ese momento me dije: ‘El día que muera, recordaré este momento’".