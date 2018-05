Albert Boadella: Teatros del Canal está secuestrado por la política

La política ha entrado "directamente" en Teatros del Canal y lo ha "secuestrado" a través del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, de la que depende, según Albert Boadella, que fue su director durante 8 años, y que hoy ha dicho públicamente lo que piensa de la deriva de un centro "que es de todos".

El dramaturgo, fundador de Els Joglars y "presidente en el exilio" de la plataforma anti independentista Tabarnia, ha protagonizado esta mañana en la sede de EFE un Foro Líderes al que han asistido, entre otros invitados, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, y el presidente de Sociedad Civil Catalana, Pepe Rosiñol.

En el turno de preguntas, Boadella ha explicado, "por primera vez públicamente", su opinión sobre un teatro que dirigió desde su inauguración hasta hace dos años.

"Decidí aceptar el ofrecimiento de Esperanza Aguirre y dirigir Teatros del Canal. Pasé 8 años formidables en esta ciudad, la de la libertad, la comunicación, los desarraigados... Un trabajo del que estoy muy satisfecho. Luego esto se ha deshecho porque hay un consejero que lo ha deshecho todo y el hundimiento de la audiencia ha sido total. La política y el arte conviven con mucha dificultad", había señalado en su turno.

Al preguntarle por su comentario, Boadella (Barcelona, 1943) ha revelado que escribió a la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes -"antes de todo ese jolgorio"- una carta "protestando" por lo que estaba ocurriendo y ella le contestó que "no tenía que preocuparse".

"Lo clásico: que si le dices algo a un político sobre algo que no funciona es porque a ti te interesa para trabajar tú. Le dije que no quería trabajo y que le escribía porque eso no funcionaba. Lo digo públicamente, antes lo había dicho con discreción, pero ya he decidido decirlo públicamente", ha añadido.