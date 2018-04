Pin: “Comín votará y cobrará como si estuviera presente”

El Código Pin en 'La Linterna', el caso de 'El voto de Comín':



“Con tantos votos delegados de presos o escapados ¿Para qué tener diputados? Con que cada partido tuviera un mandatario que votara repetido, más barato le saldría al erario.

Lo de Comín el ausente pone la cosa candente, votara y cobrará como si estuviera presente. Carambola que permitiría proclamar un President... y quitar el ciento cincuenta y cinco, que el PNV apoye el presupuesto y al Gobierno la legislatura no se le reviente.

Me parece un esperpento. No lo veo conveniente por mucho que yo lo intento. Por eso no acabo con un Refrán Pin...

…Porque me importa un comín”.



José Ramón Pin Arboledas habla sobre esta noticia:

La Mesa del Parlament ha admitido este martes la delegación del voto del exconseller y actual diputado de ERC Antoni Comín, que se encuentra en Bélgica pendiente de saber si es extraditado o no en virtud de la euroorden impulsada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La Mesa ha admitido la solicitud presentada por Comín para delegar su voto en el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià "durante el tiempo que dure" la imposibilidad de acudir al hemiciclo, puesto que no puede abandonar Bélgica a la espera de que las autoridades judiciales se pronuncien sobre la extradición.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que el Ejecutivo estudiará "acciones legales" ante la decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de autorizar la delegación del voto en la investidura del exconseller y diputado de ERC Antoni Comín, huido de la Justicia en Bélgica.

En una rueda de prensa en Moncloa junto al primer ministro turco, Binali Yildirim, y al ser preguntado por la decisión de la Mesa del Parlament, Rajoy ha asegurado que "no tiene sentido alguno" que Comín pueda delegar su voto.