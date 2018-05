Óscar Arroyo sustituirá a Rubén Serrano en el Ayuntamiento

Esta mañana el alcalde de Ávila, José Luís Rivas, seguía sin querer desvelar el nombre el concejal que sustituirá a Rubén Serrano. Aseguraba Rivas tener el nombre “decidido”, y apuntaba que él no ha presentado la credencial a la Junta Electoral Central. Rivas se mantenía firme en su decisión de no comunicar el nombre, apuntando que “siguen perfilando detalles” como la distribución de competencias del ex concejal, Rubén Serrano.

El regidor abulense ha manifestado que el nombre el nuevo concejal se conocerá el lunes o el martes de la semana que viene, una vez se haya revelado a los grupos de la oposición. Rivas ha insistido en que “lo tiene decidido” pero “no lo ha comunicado a nadie”.

En cuanto al reparto de las competencias de Rubén Serrano, el alcalde ha apuntado, que “más que cambios” probablemente éstas “se atribuirán a alguno de los concejales que hay ahora”.

El presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, también se ha referido a esta situación en el Ayuntamiento de Ávila, apuntando que "no existen motivos" para no comunicar el nombre del nuevo concejal y atribuyendo este secretismo a “los plazos”.