Sergio Soler 'Mr Granbomba' se derrumba: “No puedo más, ¿tan malo soy?”

Sergio tenía visitas y visualizaciones, bastante éxito gracias sus provocaciones. Unos se reían, otros no, pero él tenía su canal y la gente le apoyaba. Hasta que llegó ese desdichado día en el que se acercó a un repartidor, hizo gala de su 'peculiar humor' y le llamó 'caranchoa', apodo-insulto que le llevó a recibir una fuerte torta en la cara y, por poco, una dura pelea con una persona que, a todas luces, le superaba en fuerza y resistencia.

Entonces el vídeo se hizo viral, mucho más de lo que podía haber imaginado, y no para bien. Sergio fue demandado por el repartidor y viceversa, hubo juicio y condena. Pero la cosa no paró aquí porque si hay algo que no hace Internet es olvidar: los usuarios son impacables y hacen que el dicho de “por un gato que maté, matagatos me llamaron” se quede corto. El exyoutuber asegura que no puede salir sin que se le echen encima: “Quiero ir a un cine o a un centro comercial. ¿Tan malo soy de haber hecho este fallo? Da igual que esté solo o con amigos. A mí me insultan, me llaman vividor. Soy el primero que sé que he hecho una equivocación”, asegura en Espejo Público de Antena 3.

Él y su padre han contado que le piden 500.000 euros de fianza y están a la espera de la resolución de un juicio por calumnias. Ahora mismo apenas sale de casa porque está preparando unas oposiciones: “Estoy aquí porque creo que es la última oportunidad para defenderme. Me duele que digan que mis 150 vídeos son de insultar a gente por la calle cuando solo han sido dos, este y otro. Claro que me equivoqué, y si yo fuera como dicen seguiría subiendo vídeos porque me daría igual, pero es que no lo soy”.





Soler será juzgado por, presuntamente, injuriar y calumniar al repartidor al que llamó “caranchoa”. El repartidor ya fue juzgado y condenado en marzo del pasado año como autor de un delito leve de lesiones a pagar una multa de 30 euros por agredir al youtuber.

Soler cerró el canal “ante la presión social y las amenazas” que recibió, al tiempo que califica la indemnización que reclama ahora su agresor de “totalmente desproporcionada” .