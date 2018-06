Jürgen Donges: "En Europa no se sabe qué va a hacer Sánchez, no ha hecho público nada"

Jürgen Donges, catedrático de Economía, ha estado en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, programa en el que ha hablado sobre la mirada centroeuropea hacia España por el cambio político: "La primera impresion ha sido de sorpresa porque no es normal o habitual ver cómo enun país que funciona bien, que ha salido de una crisis económica gravísima y que es respetado por todos los socios de la UE, se haga una moción de censura al president del Gobierno que ha conseguido todo esto". Eso sí, el catedrático de Economía ha reconocido que "un poco se veía venir conociendo la estrategia del señor Sánchez, que no del PSOE, así lo veo yo. Se veía venir que quería llegar al Gobierno, si no por las urnas, por otros caminos. Y la Constitución permite la moción de censura".

En cuanto a la estabilida en la Eurozona, Donges asegura que lo suyo "es haber, al menos, conocido cuál sería el programa del nuevo candidato y ya presidente, y ahí debo decir que no sé cuál es su programa económico, qué va adecir en la próxima cumbre europea, y aquí nos preguntnamos si España seguirá siendo un factor de estabilidad como hasta ahora, o si va hacia la 'italianización'. Concretamente, con el tema del Presupuesto, que no deja de ser muy especial que el nuevo Gobierno diga 'yo sigo los Presupuestos que hace una semana califiqué de antisociales', luego la primera pregunta es si esto es creíble"

La segunda pregunta, ha explicado Donges, es "qué va a pasar con las reformas estructurales que se han acometido y que han ido en la dirección adecuada, se van a derogar sí o no. Si es sí, tenemos un problema, porque necesitamos mucha flexibilidad en el mercado de trabajo. Si la trayectoria del nuevo Gobierno es volver a reintroducir todo tipo de regulaciones en el mercado, se acabó la trayectoria de crear empleo y eso tiene sus efectos colaterales en el resto de la eurozona".



Donges ha avisado que "este gobierno solo puede gobernar si se somete al chantaje de los demás, y uno de esos chantajes es el que le va a presentar Podemos con los 20.000 millones de euros de gasto público adicional. Esto no casa con la necesidad de España de reducir su déficit público, que actualmente es el único país en la Eurozona que sigue en vigilancia de la Comisión Europea. Si se añade el gasto público como pide Podemos, obviamente España va a infringir el objetivo. Me procupa el no saber hacia dónde va a ir este Gobierno en política económica".

"Lo normal antes de formar un gobierno es ver qué es lo que quiero hacer, y si lo tengo que hacer con apoyos", ha explicado Donges: "Tengo que diseñar un programa y, una vez lo tengo, entonces es cuando digo "ahora a ver quién entra", pero en España es todo al revés. No se sabe absolutamente nada, al menos públicamnete. Hasta para el mismo señor Sánchez ha sido sorpresa, me parece a mí".

En cuanto al asunto con el expresidente fugado Puigdemont, ha explicado que "se lleva aquí en Alemania en base regional, todos estos temas están delegados a los 'lenders', las comunidades autónomas. El que lo va a decidir va a ser el juzgado territorial de Schleswig-Holstein, no una fiscalía general, sino esa región", y de ahí ha afirmado que "me temo que no van a aceptar el cargo de la rebelión y estamos ante la situación de que, seguramente, se ordene mandarle a Espñaa solo por malversación, y luego estará si España acepta recibir a este señor bajo estas condiciones".