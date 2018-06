El agente del FBI a quien se le dispara su arma mientras baila

Ocurrió en Denver, Estados Unidos. Un agente del FBI, fuera de servicio, disfrutaba de su tiempo libre bailando en medio de varias personas que jaleaban sus movimientos y piruetas.

Hasta ahí todo lo normal. El problema surgió cuando el arma reglamentaria del agente se disparó de forma accidental hiriendo a una persona.

Alguién grabó ese momento en el interior del bar donde se produjeron los hechos. Aquí se puede ver como el agente hace un salto mortal hacia atrás y se da cuenta de que su arma se ha caído al suelo. Cuando se da cuenta recoge la pistola y ésta se dispara accidentalmente.

When an FBI agent did a back flip while dancing at a Denver bar this weekend, the gun he had tucked in his pants fell out. The agent went to pick it up and accidentally fired a round, hitting another patron in the lower leg (he's reportedly in good condition) pic.twitter.com/b8g0wBNoiN