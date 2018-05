Cinco jardines de Madrid perfectos para el buen tiempo

Estos jardines y parques que recomendamos son muy famosos y tienen zonas poco conocidas que merecen la pena ser visitadas.

Parque del Retiro: el 'pulmón' de Madrid es, sin duda, el parque por excelencia. No es el más grande toda la ciudad (125 hectáreas y más de 15.000 árboles, solo superados por la Casa de Campo) pero tiene su merecida fama ganada a pulso gracias a su ubicación en el centro de Madrid y su excelente variedad de oferta: muy agradables paseos, zonas verdes en las que poder sentarse, kioscos, terrazas, el lago e incluso una zona con barras para hacer deporte.



Su alto nivel de cuidado y sus muy amplios horarios (abierto todos los días) lo hacen perfecto para el buen tiempo. Especial atención merecen algunos de sus jardines: el jardín de Vivaces, los jardines de Cecilio Rodríguez (jardines clasicistas con aires andaluces), los jardines del Arquitecto Herrero Palacios, la Rosaleda (colección de rosas) y el Parterre Francés con el Ciprés Calvo.





Parque El Capricho de la Alameda de Osuna: otro clásico de la capital. No tiene el mismo nivel de fama del Retiro por hallarse a cierta distancia del centro pero merece toda la atención posible. Fue creado creado en 1784 por los Duques de Osuna y especialmente por la duquesa, doña María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel. Destaca algo que no se ve a simple vista pero es una joya histórica: un búnker de la Guerra Civil que admite visitas guiadas.



El parque alberga una importante riqueza botánica, escultórica y artística. Contiene templetes, ermitas, fuentes, plazoletas y el palacio de los duques (que a partir de 2019 acogerá en sus tres plantas un museo dedicado a la duquesa de Osuna y a la época que representa, la Ilustración). El jardín ofrece tres estilos diferentes: el parterre o jardín francés, el paisaje inglés y el giardino italiano. También es de acceso gratuito pero el aforo máximo es de 1.000 personas.



El gran problema para los amantes de los animales es que no se les permite a éstos el acceso, y lo mismo para los amantes del deporte y los patines ya que las bicicletas y los patines están prohibidos. Dentro tampoco se puede jugar con la pelota, y tampoco se puede comer. Muchos límites, sin duda, pero la belleza del lugar merece la pena. Sólo abre sábados, domingos y festivos.

Madrid Río: las titánicas obras llevadas a cabo durante meses dieron como resultado un espectacular paseo abierto. Sin vallas ni puertas, es como el Retiro a nivel variedad: monumentos históricos, instalaciones de ocio y cultura, 17 áreas de juegos infantiles y mucho más.



Además permite ver emplazamientos como el estado Vicente Calderón (hasta que llegue su derribo), el Centro Comercial Príncipe Pío y acceso directo a la Casa de Campo. Sin duda, una de las opciones favoritas de miles y miles de personas que se acercan a él. Abierto siempre, sin límites ni horarios.

Casa de Campo: la susodicha está colindando con Madrid Río y es otro sitio estupendo para pasar un día rodeado de campo. Tiene 1722,60 hectáreas que lo convierten en el mayor parque público de Madrid y además lleno de ofertas para todos los gustos: los que quieran descansar tienen zonas verdes tranquilas, y los que quieran emociones fuertes no pueden dejar de visitar el Parque de Atracciones. Un término medio se encuentra en el Zoo, con animales tranquilos y otros más fieros.



¿Se prefieren las vistas espectaculares? Entonces el Teleférico es la mejor opción. También tiene instalaciones deportivas y recintos feriales. En estos momentos el inmenso estanque está vació en situación de rehabilitación, pero volverá a estar lleno de agua para su uso con barcas. Está abierto todo el año sin límites pero tiene una pequeña restricción: cerrado al tráfico privado