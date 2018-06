Cara a cara entre profesores brillantes: ¿cómo entienden ellos la educación?

¿Qué distingue a un profesor de otro?

Xuxo y Patricia me atienden por separado. Ambos son profesores. Él estuvo a punto de convertirse en el mejor docente del mundo. Ella es la mejor profesora de España para la organización Educa. 20 años de experiencia frente a 15. Sexo masculino frente a femenino. Xuxo da clase en primaria, Patricia en este momento en FP.

Que la OCDE diga que en España los candidatos a profesores suelen ser alumnos con bajo rendimiento hace “flaco favor a la educación” en opinión de Xuxo Ruiz.

Patricia Santos, que es alumna de matrícula de honor, tampoco está de acuerdo con lo que dice la organización: “Entre mis compañeros no tengo esa percepción. Si es verdad que hay algunas personas brillantes que no han encontrado trabajo en su profesión y han pasado a la educación. Tengo compañeros doctores en matemáticas,l gente que tiene dos carreras y habla varios idiomas...”.

Esta profesora malagueña tiene una visión distinta de las estadísticas desde que un profesor en la facultad le decía que “la estadística es la única capaz de decir que tú te comes dos pollos, yo no me quedo ninguno y al final la estadistica dice que nos hemos comido uno cada uno y yo me quede con hambre”.

Xuxo Ruiz y Patricia Santos: cara a cara. ¿Habrá muchas diferencias en su manera de entender la educación?

Cuando llamas a Xuxo por teléfono te asombras. Tras varios tonos, parece que es el propio xuxo quien te contesta, pero no. Te advierte de que has caído en su broma. “No soy Xuxo, soy su contestador automático”

Patricia responde apasionada e inquieta. No tiene clase pero se ha desplazado hasta el centro de FP de Málaga en el que trabaja. “La pasión por lo que haces es fundamental”.

Xuxo, profesor de primaria del CEIP San Sebastián de Albaida del Aljarafe en sevilla, lleva casi 20 daños clases a distintos alumnos, pero es mago desde los 7. “Cuando crecí sabía que mi vocación era la de maestro y dije aquí aquí hay que innovar”.

No lo tenía tan claro Patricia. Ella estudió derecho pero gracias a su profesora de mercantil pudo dar alguna clase y vio que la docencia le gustaba. Es más, se dio cuenta de que “aprendía y estudiaba enseñando”.

Xuxo conoce el secreto para una educación de calidad: “Buscar un método de motivación real y abrir las puertas del colegio a toda la comunidad educativa. El triángulo de la perfección didáctica es la familia, el profesorado y el alumnado”.

Y predica con el ejemplo. Me cuenta que hace un par de años hizo un concurso tipo “master chef con los alumnos en el que las familias también estaban implicadas” ¿Qué aprendieron los alumnos? “ellos decían que una regla de tres no la iban a utilizar nunca sin embargo les propuse: si para diez personas usamos 4 kilos de tomate para 20... ¿cuántos necesitamos?”

Patricia, profesora con 15 años de experiencia en distintas etapas formativas(secundaria, ESO, bachillerato, infantil, primaria universidad), también cree que la motivación es la clave. Por eso sus “clases siempre sin diferentes y peculiares. Trabajo por proyectos, desarrollo juegos con los alumnos... todo adaptado al curriculum. Trabajar por retos investigando es bueno”.

Para ella es “esencial trabajar competencias personales y sociales” y “vital hablar y trabajar la inteligencia emocional”

"Dar importancia a las emociones, al poder mediar en conflictos, a que los niños tengan funciones ejecutivas y capacidad de automotivarse” es fundamental para Xuxo ¿Por qué? “hay una excesiva hiperestimulación con lo digital. Y es ahí donde entra la magia.

“La magia interesa al 99% de los niños. Si además de que el profe les hace magia les explica juegos de magia con doble fondo -que explican uno u otro aspecto de curricular- trabajan matemáticas, creatividad... y de forma amena”

Magia es lo que hacen los alumnos de Patricia: “El temario que teníamos delante era la orientación profesional y entonces les presenté un reto. Ellos eran magos y tenían que ayudar a decidir qué hacer con su futuro a los alumnos de la ESO. Yo les acompañé en la investigación y el aprendizaje y cuando descubrieron todas las opciones que existían (universidad, FP...) pensaron en cómo proponérselo a los alumnos de cuarto de la ESO”. “Contarse las cosas entre iguales, que otros parecidos a ti te lo expliquen” fue un acierto.

El maestro Ruiz apuesta por educación divertida, algo que no está reñido con la calidad: “Gracias a los juegos de magia, los niños desarrollan habilidades”. Entonces, ¿creerá Xuxo en los deberes? “sí, son divertidos y no son un castigo. En navidad les puse juegos de magia para repasar cálculo mental, en Semana Santa les pedí que hicieran un cuento de un juego de magia que aprendimos en clase...

Y Patricia ¿qué piensa de los deberes? No creo que sean adecuados. Hay que sacar buen rendimiento en la escuela. La filosofía debe ser más efectividad en el tiempo que trabajamos y luego saber descansar. Saber descansar es bueno incluso para la creatividad. El juego es parte del aprendizaje, la interacción social. Los deberes hay que reducirlos al mínimo e intentar que las horas en el aula sean más rentables”

¿Qué motiva a estos profesores ?

Ambos son claros y tajantes en sus respuestas

Patricia: “Tenemos la sociedad del futuro en nuestras manos. La voluntad y la vocación es esencial” Y añade un factor más: la pasión. “Hay que sentir esa responsabilidad, debemos tener pasión y formación”

Xuxo: ”Ser maestro es una de las profesiones más nobles y primordiales que existen. Estamos creando sociedad. Se nota cuando no hay vocación. La profesión requiere amar a tus alumnos y estar feliz en tu puesto de trabajo”.

¿De qué se sienten más orgullosos?

Una vez más estos dos profesores coinciden en su respuestas. Eso sí, por razones distintas puesto que dan clase a personas de diferentes edades

Patricia: “Esto orgullosa de mi alumnado. Ver cómo hay personas que tenían poca autoestima y han sabido salir adelante y encontrar una motivación cuando creían que no tenían... Son parte de mi vida. Me ayudan a aprender porque conozco tanta gente tan diversa que me enseñan”

Xuxo: “Me emocionan. Cuando los niños se enteraron de que hago magia en hospitales me dijeron que querñian venir. Me acompañan a hacer magia al hospital. Como saben que todos juntos no podemos ir el mismo día se han organizado en grupos de cuatro”