Tal día como hoy, hace veinte años, perdimos la voz. Frank Sinatra (Nueva Jersey, 1915) nos dejó a los ochenta y dos años por un ataque fulminante al corazón, pero su legado en la música popular seguirá vigente en las generaciones posteriores. Fue un gran intérprete, una figura clave de la época dorada de la música americana cuya personalidad retrataría con maestría el periodista Guy Talese en The Esquire (Sinatra está resfriado).

Tuvo muchos éxitos, repetidos hasta la saciedad en las radios norteamericanas. De entre ellos destacan cinco que, si bien no compuso él, sí que ayudó a popularizar gracias a su imponente voz y a su extenso conocimiento del género musical del swing.

1) I've got you under my skin (1956)

Esta canción fue compuesta por el letrista Cole Porter, que la pensó para el musical de 1936 Born to Dance, y fue posteriormente interpretada por Frank Sinatra en sus shows de los años 50. La melodía era una de las favoritas del cantante, que terminó por grabarla varias veces a lo largo de su carrera -la primera de ellas en 1956 para su álbum Songs for Swinging Lovers-.

Una de las versiones más conocidas es la que protagonizó en el Royal Albert Hall de Londres en 1971. Ese mismo año anunció su “retiro” del mundo de la música, que duraría dos años, pero antes de irse regalaría a los oyentes ingleses uno de sus conciertos más emblemáticos.

2) Fly me to the moon (1964)

Fly me to the moon es el tema más exitoso del compositor Bart Howard, y comenzó siendo una pieza fundamental en los cabarets estadounidenses de 1954. Frank Sinatra la grabó en 1964, cuando estaba a punto de casarse con la actriz Mia Farrow, hecho que le ayudó a popularizarla en la escena internacional.

Como curiosidad, esta canción fue enviada en un radio cassette a la luna con la misión Apollo 10, junto a Going back to Houston y Moonlight Serenade, convirtiéndose en una de las primeras de la historia en ser escuchada en el espacio exterior.

3) Somethin' Stupid (1967)

Carson Parks escribió esta canción para su esposa Gail Foote en 1966. Un año después, Nancy Sinatra escuchó la versión que le tocaba uno de los asistentes de su padre y decidió que quería grabarla con él.

Juntos grabaron la versión de 1967, que se convirtió en la primera interpretada por un dueto padre-hija en alcanzar el primer puesto de ventas en Estados Unidos y Gran Bretaña. En este vídeo podemos ver cómo Nancy bailaba junto a su padre, si bien no existe un vídeo en el que ambos canten el tema en directo.

4) My way (1969)

Comme d'habitude era una canción francesa compuesta en 1967 sobre la monotonía de un matrimonio y la consecuente ruptura emocional. Paul Anka la escuchó en una televisión parisina y decidió adaptarla al inglés para que Frank Sinatra la interpretara en su álbum My way de 1968.

El resultado fue una letra completamente distinta, que habla de cómo una persona llega a la etapa final de su vida sin arrepentirse de nada porque “vivió a su manera”. A pesar de ser una de sus canciones más existosas, Sinatra dijo que no le gustaba porque le parecía “egoísta” y “autocomplaciente”.

5) New York New York (1980)

Esta canción isignia de Frank Sinatra parte de una película que Martin Scorsese dirigió en 1977: New York, New York. Los compositores John Kander y Fred Ebb crearon este tema para que Liza Minneli pudiera cantarlo a su llegada a la ciudad junto a Robert de Niro.

Sinatra, que era originario de un suburbio de Nueva York, cantaba este hit en la radio dos años antes de grabar la versión definitiva en su álbum triple Trilogy: Past, Present and Future, que le devolvió otra vez a la popularidad en la escena musical estadounidense.