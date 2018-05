Actualidad religiosa de la semana: el prólogo de Francisco en el libro de Benedicto XVI

José Luis Restán, director editorial de COPE, ha repasado la actualidad religiosa de la semana en 'La Mañana de Fin de Semana', con Fernando de Haro, que en esta ocasión pasa por la publicación del libro Liberar la libertad, de Benedicto XVI, que aúna textos sobre política de Ratzinger.

Lo relevante, según Restán, es que el Papa Francisco ha prologado esta obra de su antecesor, relanzando su magisterio. Lo hace con un tema "espinoso" para los cristianos: la relación entre fe y política, una cuestión delicada "desde el siglo XIX, también a mediados del XX con la cuestión de los partidos demócrata-cristianos, el papel de los católicos en la político, y que lo es ahora con una cierta oscilación entre la nostalgia del confesionalismo y una tendencia a desimplicarse de la política completamente".

El director editorial de COPE señala que, en ese punto, el Papa dice que "tenemos aquí una inspiración para una auténtica acción política clarividente de los católicos". En cuanto a la relación entre marxismo y cristianismo, Francisco señala que "la diferencia entre ambas no se da en el ámbito de la valoración del pobre o de la denuncia de las injusticias sociales, donde en muchos lugares ha podido haber, incluso, una convergencia. Se da en la pulsión totalitaria que tiene el marxismo, y en su comprensión de que es la estructura política –el Estado, el partido, la idoelogía- lo que puede liberar al hombre, negando al mismo tiempo ese vínculo profundo, esa condición de dependencia radical del misterio amoroso de Dios que el cristianismo pone por delante".

Esta idea, indica Restán, "lleva a Francisco a retomar un tema que en Benedicto XVI es siempre clave: el Estado no puede serlo todo. Requiere que se le limite su ámbito de competencia. El cristianismo siempre ha reconocido su valor, sin embargo, siempre ha dicho, aun a riesgo de perder la vida: no es todo, no es Dios, no es absoluto. Hay un punto en esa obediencia a Dios que le impone un límite al Estado"

A raíz de esta cuestión, el pontífice, en el prólogo, afronta dos conclusiones. La primera, afirma el director editorial de COPE: "La defensa de la familia, reivindicando su valor en las futuras sociedades". Después, Francisco habla del "riesgo de la colonización ideológica" para referirse a la ideología de género: "A un pueblo que tiene sus tradiciones, convicciones, experiencia y memoria histórica, a través de algunos poderes influyentes, se le trata de imponer una nueva construcción en algo que toca una fibra fundamental en la vida personal y social. En este caso: que el hombre existe como varón y mujer. Esa complementariedad es lo que permite la transmisión de la vida, la educación, la vertebración en la afirmación del amor como compenetración de la diferencia". Este tema es algo que "toca muy de cerca" al Papa, que enuncia de manera diferente a Benedicto XVI, pero con una continuidad de fondo "impresionante", a juicio de Restán.