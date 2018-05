Luka Modric, en Tiempo de Juego: "Cuando llegué al Madrid, no imaginaba esto ni en el mejor de mis sueños"

Un sonriente Luka Modric habló de su emoción en el inalámbrico de Arancha Rodríguez: "Campeón es una palabra bonita. Cuando llegas al Madrid sabes que llegas para ganar, pero esto no lo imaginaba ni en el mejor de mis sueños. Sin olvidar Liga y Copa, la Champions es lo más importante, no ha sido la mejor temporada, pero esto lo arregla. La entrada de Gareth con sus goles fue impresionante. No ha tenido una temporada fácil pero ha demostrado lo que vale. Cristiano no me ha dicho nada".