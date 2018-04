Sergio Ramos: "La gente espera que ganemos 0-3 pero es muy complicado"

El capitán del Real Madrid habló en Bein tras ganar 1-2 en Munich: "El equipo ha estado muy sólido, hemos defendido muy bien. La gente espera que ganemos 0-3 pero es muy complicado. Falta rematarlo en casa". Luego habló también en zona mixta: "El partido ha sido durísimo. Sabíamos cómo hacerles daño. non sacamos pecho pero es un resultado importante. Hay que mantener la calma y esa ambición, a pesar de tener la vitrina llena. El penalti fue clarísimo, aquí, en Madrid o en Burgos. Nos sorpendió que nuestra propia prensa decía que no era penalti. Debemos de admirar más lo que tenemos y no envidiar tanto. Cargarte a la Juve y al PSG con suerte no es suficiente. Van cayendo los que más nombre tienen. El entrenador del Madrid va a estar cuestionado toda la vida. Yo me quito el sombrero hablando de Zidane. Estoy muy contento con que sea él quien dirija el rumbo de nuestro barco. Ver al Madrid ganar tanto genera que el Madrid no tenga esa empatía que requiere. Si se llamara Andresinho tendría dos balones de oro"