Desahucio exprés de okupa

Seguro que te acuerdas de la historia de Mónica. Una joven que, tras superar un cáncer (por el que se trasladó con sus padres), descubrió que su casa ya no era suya. La seguía pagando pero no podía vivir en ella porque había sido okupada. Hasta ahora, los propietarios no podían hacer más que denunciar porque la policía tenía atadas las manos a no ser que encontraran al okupa en plena apertura de puerta. La única herramienta con la que contaban era cortar el agua o la luz y ni con esas conseguían sacar al okupa de casa.

Esta práctica que llevamos denunciando meses en este programa puede que tenga una solución: el desahucio exprés para okupas. Esta semana se ha publicado en el BOE la nueva ley contra la que votó el nuevo gobierno socialista además de Podemos y Compromís. El próximo 2 de julio entrará en vigor una normativa que pretende agilizar los desalojos.Eso sí, es importante que no afecta a los bancos, cajas de ahorro o fondos buitre ya que la ley se refiere a persona física, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas.

El abogado Javier Blanco Segarra asegura que se trata de una "reforma de la ley de enjuiciamiento para agilizar el proceso del desahucio", un problema que ya constaba en las revistas españolas del siglo XIX y que se resolvían de manera similar a partir de la presentación de títulos.

"Antes los procedimientos eran muy complicados, lo primero que necesitabas era el nombre del okupa mientras que ahora puedes denunciar a quien esté dentro de la casa sin identificarle". Otra de las nuevas iniciativas es el acompañamiento de la Policía en el momento de la entrega de demanda de desahucio lo que trata de evitar la violencia. "La ley establece el por qué lo hace y al final es una cuestión de orden público como en la antigua Roma"