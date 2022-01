Vuelve a ver la toma de posesión como obispo de Ciudad Rodrigo de Mons. José Luis Retana

Ya puedes volver a ver la toma de posesión como obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo de Mons. D. Josè Luis Retana Gozala, que ha sucedido al frente de la diócesis civitatense a Mons. D. Jesús García Burillo, que durante los tres últimos años ejerció como Administrador Apostólico.

La celebración ha contado con la presencia del nuncio apostólico del Papa Francisco en España, Mons. Bernardito Auza y además ha habido una amplia representación eclesial entre cardenales, arzobispos y obispos de España y Portugal.

A las 11:00 horas ha comenzado la procesión desde la Capilla Mayor del seminario que ha estado encabezada por los sacerdotes seguidos de vicarios, canónigos, colegio de consultores y obispos. El nuncio apostólico ha saludado a la asamblea reunida y a continuación, Mons. García Burllo, ha dirigido unas palabras al nuevo obispo presentándole una diócesis que “con más de ocho siglo de existencia ha superado los diversos avatares de la historia” y ha seguido siempre “el magisterio de los papas y las indicaciones de la Conferencia Episcopal”.



Mons. Bernardito Auza ha querido recordar que la fórmula elegida para el obispo Mons. José Luis Retana – al estar al frente también de la diócesis de Salamanca – reconoce que “la diócesis mantiente integra su personalidad jurídica y canónica, así como sus estructuras que la caracterizan como una diócesis”.

Foto José Vicente/Diócesis Ciudad Rodrigo

Así ha sido la toma de posesión del nuevo obispo

Durante su primera homilía ante sus nuevos feligreses, Mons. José Luis Retana se mostró confiado ante la tarea que va a comenzar porque “la fuerza se realiza en la debilidad” y pidió aceptar la realidad para que sea posible la “adoración” como la de los magos a Jesús: “Una adoración que lleva a la ofrenda, al sacrificio”. El prelado subrayó que “a veces no adoramos porque no queremos o no podemos aceptar la realidad tal cual es”.

Mons. Retana señaló que se “entrega generosamente” a la diócesis de Ciudad Rodrigo y aseguró que este nombramiento conjunto “no tiene detrás ninguna consigna ni ninguna estrategia, sino el bien de nuestras comunidades diocesanas sin reivindicar derechos mirando al pasado o prevenir temores del futuro dejándonos mirar por el Señor para hacerse luz y esperanza para nuestras gentes”.

Mons. Retana se mostró “dispuesto y disponible para caminar con estas dos iglesias”, y no como “un préstamos de la diócesis vecina”. El nuevo obispo pidió a los feligreses rezar para que su relación con Cristo sea íntima: “Que mi tarea se inspire en el lavatorio de los pies para cuidad a toda la comunidad”.

Asimismo el prelado se ha mostrado muy agradecido con todos los que han participado en su historia sacerdotal en Ávila y en Plasencia y ha lamentado “la orfandad excesiva” de estos últimos 5 años en Ciudad Rodrigo. “Tened paciencia conmigo y mis limitaciones” reclamó Mons. José Luis que, al final de la homilía, puso su ministerio bajo la protección de san Isidoro, san Sebastián y la Virgen De La Peña de Francia, patronos de la diócesis, la ciudad y la provincia.