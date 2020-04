Santoral: Jueves de la Octava Pascual: En verdad Ha Resucitado

Hoy, quinto día de la Octava de Pascua, el Resucitado vuelve a resonar en nuestras vidas. ¡Cristo! ¡Alegría del mundo!¡Resplandor de la Gloria del Padre! Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección, alegraba el corazón del hombre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu Gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua.

Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Ya que habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de allá arriba, no a los de la tierra. Dejad al hombre viejo con sus achaques y deficiencias, revistiéndoos del hombre nuevo. Lo caduco ya ha pasado. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Su Reino no tendrá fin. Vosotros sois testigos de todo esto.

Hoy el Evangelio nos sigue hablando de un nuevo Pasaje evangélico sobre la Resurrección. Tras contar los dos discípulos de Emaús lo acontecido se les aparece el propio Cristo en el Cenáculo con el saludo de paz. El temor de creer que veían un espíritu les hace incrédulos. Entonces el Maestro les tiene que mostrar que es Él en verdad. Incluso si no están convencidos les anima a tocarle para ver que no es un espíritu. La prueba definitiva es comer delante de ellos algo.

Así les recuerda de nuevo lo que les había dicho: que debía padecer y luego resucitar. En este Jueves y en toda la Pascua cobra especial relevancia el Cirio Pascual que simboliza a Cristo Resucitado.El Aleluya en la Pascua manifiesta la alegría que no acaba y el cielo nuevo y la tierra nueva. En esta semana de la octava no sólo se canta antes del evangelio, sino que también se emplea al finalizar la Santa Misa en la despedida.