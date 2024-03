San Eusebio Palatino, mártir en el interior del corazón

El Señor no deja de repetir en la Sagrada Escritura que cuando vayasa a orar, a hacer penitencia y a vivir la caridad hazlo en lo escondido para que lo noten no los hombres, sino Dios tu Padre del Cielo. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará.Hoy celebramos a San Eusebio Palatino,que no dio muchas noticias, pero su breve relato habla de un hombre profundamente entregado por Dios hasta la muerte.

Mártir en los primitivos tiempos, según cuenta el Martirologio Romano, padeció en África por el Nombre del Señor Jesús, junto a otros ocho compañeros. El paso por aquel Continente supuso para ellos, el fiel cumplimiento del mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a toda la Creación. Al mismo tiempo queda constancia de que el discípulo no puede ser menos que el Maestro y ha de aprender a cargar con la Cruz de cada día.

De esta forma aprendieron a beber el propio cáliz que el Señor bebió en la Pasión. No hay muchas noticias sobre su suplicio, aunque buna parte de los relatores, sitúan este hecho dentro la zona Bética, en la parte de Medellín, cerca de Mérida. Después de su suplicio, no queda constancia sobre el culto que se tributó a estos mártires de Cristo, que no amaron tanto esta vida que temieran la muerte. Ni el peligro, ni el hambre, ni aún la misma muerte pudieron apartarles del amor Divino.

Y es que en Él vencen fácilmente todo lo demás. Su paciencia ante la adversidad, les hace fieles imitadores de las palabras de Pablo que exhorta la comunidad a alegrarse a pesar de que en esta vida, de momento, tengan que sufrir muchas pruebas. Y bien pudieron repetir San Eusebio Palatino y compañeros de martirio con el salmista “El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu Mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad”.