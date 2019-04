Así se celebra una boda y el matrimonio en una misión de Costa de Marfil

Ramón Lázaro Esnaola lleva más de veinte años de misionero. Llegó a Costa de Marfil en el año 2001. Cada día antes de irse a dormir, nos manda un 'parte' sobre lo que ha pasado ese día. Qué ha pasado ese día en la misión, qué ha vivido, qué siente... Diario de un misionero en Costa de Marfil gracias a Obras Misionales Pontificias.

Viernes 29 de marzo:

Qué importante es estar cerca del que sufre. Que se de cuenta de que lo que le está pasando te importa de veras y que estás haciendo todo lo posible por aliviar su sufrimiento. Esto es lo que he sentido hoy cuando una joven pareja me ha agradecido mi cercanía. La misericordia es tener el corazón volcado en la "miseria" del otro, en su sufrimiento. Miser-cordis. También ha sido un día de reflexión, trabajo y fraternidad. Viviendo como don lo que viene, sin darle muchas más vueltas.

Buenas noches y dulces sueños.

Jueves 4 de abril:

Ayer vino el padre de Aicha para invitarme a la boda de su hija. Es una joven de unos 21 años que conozco desde hace cuatro. Ella ha presentado su novio a su familia y ellos han aceptado que se case. Está en 3°ESO. Su padre me explicó que la familia está a unos 300 km de aquí, así que para evitar desplazamientos, la bénédiction en la mezquita se hará en esa ciudad. Novia y el novio estarán aquí para la fiesta. Me llamó la atención la forma de celebrar un día tan señalado. Yo estoy de vuelta en San Pedro. Ya he empezado el Consejo Continental, así que rezad por nosotros. Buenas noches y dulces sueños.

Viernes 5 de abril:

Os dejo fotos de la boda de Aicha: