Apuntando a lo alto: ¿Los jóvenes buscan la trascendencia y espiritualidad?

Los jóvenes tienen preguntas sobre la trascendencia y lo espiritual. Raúl Tinajero comparte así la conclusión de algunos estudios sociológicos. Esa inquietud de los jóvenes hacia la trascendencia también se ha vio en el Sínodo de los Jóvenes en 2018. Aunque todo apuntaba a lo contrario, se trata de ''una gran oportunidad pastoral''.

La cuestión es dónde descansan esas dudas, a qué se abre el corazón de los jóvenes. En la tertulia de ''Diálogo abierto'' acompañan a Raúl dos jóvenes toledanos: Dani Díaz-Rincón, responsable de jóvenes de Acción Católica General y José Vicente Rodríguez, que colabora con el movimiento de Juventud de Cristo Rey (JRC).

La realidad que podemos mostrar a los de fuera es cómo cuidamos nuestra vida

La inquietud por conocer la trascendencia y la espiritualidad está creciendo entre los jóvenes, la apertura se está dando en Europa. Según su experiencia cotidiana, Dani cree que ''esta falta de lo trascendente entre los jóvenes supone problemas en sus vidas''. Todos nacemos con esa sed espiritual y la buscamos. Los grandes interrogantes siempre están ahí, pero ''permiten la apertura a la trascendencia'', comenta Raúl. ¿A dónde miran los jóvenes? Según José Vicente, la Iglesia es el último lugar a donde muchos de ellos miran.

Según Dani, nos falta silencio para llegar a esos grandes interrogantes. No estamos acostumbrados al silencio ni a la reflexión, por eso se buscan otras formas, de ahí el auge del mindfulness, reiki, espiritualidad cuántica y ecológica, etc. Sobretodo cuando vamos asumiendo responsabilidades y debemos tomar decisiones, cuando los jóvenes maduran y crecen interiormente.

En las calles de Vitoria hemos conocido la opinión de los jóvenes sobre la espiritudalidad: ''Creer en Dios y en Jesús'', ''estar contento y en paz contigo mismo'', ''tener más presente a Dios'', ''intento mantener la mente en calma y no pensar en frío'', ''No le doy mucha importancia a vivir la espiritualidad'', ''Hay quien no cree en nada, que ni hacen yoga''.

Ante esta sed, ''tienen que vernos a los cristianos'', asegura Dani. Si los jóvenes cristianos son diferentes porque tienen la alegría de ver a Cristo, deben mostrarlo. ''Los cristianos no nos quedamos con lo malo, tiramos para adelante,el Señor nos puede mostrar algo distinto'', sentencia José Vicente.