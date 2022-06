¿Está de moda ser solidarios?: "Vemos a la gente como un utensilio para lograr nuestra felicidad"

¿Está de moda ser solidarios? Es la pregunta que ha planteado el responsable de la pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, en esta nueva edición de 'Apuntando a lo alto'. Y es que vivimos en una sociedad donde parece que todo gira en torno a nuestro ego, pensando únicamente en lo que nos hace feliz, al margen de cualquier otra realidad.

Un mundo de contrastes, en el que por un lado se nos pide ayudar al prójimo pero, a la vez, luchar únicamente por nuestros objetivos sin mirar por el de al lado.

Un asunto que ha analizado el programa en la sección 'Diálogo abierto', en el que ha participado Javier López (toledano que forma parte de Hakuna) y Patricia Moreno (madrileña residente en A Coruña que ejerce como profesora).

Para Javier, no es positivo que la felicidad se consiga solo para uno mismo, ya que “somos seres sociales, llamados a vivir en comunidad”. A su juicio, “si estamos pensando solo en nosotros y marcando nuestra realidad como queremos, pues nuestros problemas nos acabarían abrumando y comiendo la cabeza. No seríamos felices”, apunta el colaborador.

Por ello, propone el seguidor de Hakuna mirar la vida desde los ojos de Dios, “pidiendo Hay que mucha luz que nos ilumine en nuestra futura vocación que es lo más cerca de la plenitud que podemos tener”.

Por su parte Patricia Moreno secunda el mensaje de su compañero, asegurando que somos “seres sociales al que nuestra vocación nos ayudará en la búsqueda de la plenitud”. La colaboradora ha lamentado que en la sociedad actual se busque “sacar a todas las personas de la ecuación y las metemos si tiene algo que ofrecernos. Vemos a la gente como un utensilio para lograr nuestra felicidad”, opina la colaboradora de 'Apuntando a lo alto'.

Asimismo, Patricia argumenta que el mensaje de que luchemos por nuestros sueños tan solo nos proporciona “una felicidad momentánea”.

Javier ha continuado exponiendo que no está de moda ser solidarios, más bien al contrario: “Buscamos ser el mejor, nuestras apetencias... por ejemplo el voluntariado parece que muchos lo hacen para tacharlo de la lista de actividades que hacer y decir que he servido, pero el verdadero voluntariado está en el día a día. Esto no está de moda pero la Iglesia lo tiene que hacer”, apunta.