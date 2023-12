'Apuntando lo Alto' entra de lleno en la Navidad: "Hay que echar un freno a nuestra agenda"

'Apuntando a lo Alto', el programa elaborado por la Pastoral de Juventud de la Iglesia en España, vuelve con un nuevo episodio en una de las semanas más importantes del año, a unos días de vivir la Navidad y el nacimiento de Cristo que transforma el mundo y nuestras vidas. El programa trata de acercar siempre la realidad de los jóvenes, escucharles y compartir con ellos sus inquietudes y sus problemáticas.

En este episodio se ha tratado el tema de la Navidad y cómo tenemos que vivirla durante estos días tan importantes. Vivimos unos días de intensidad, días para acercarnos de una manera muy especial al nacimiento de Cristo, pero, ¿hemos sido capaces de tener paciencia y de prepararnos? ¿Hemos sido capaces de esperar de verdad?

El nuevo episodio de 'Apuntando a lo alto' ha contado con la participación de Santiago Reyes, joven madrileño, responsable de la Pastoral Juvenil Vocacional de Jóvenes Hospitalarios, y Antonio Garrido Salcedo, natural de Córdoba, que trabaja con el Movimiento Laudato Sí.

En el mundo en el que vivimos casi con un medio de antelación, se encienden las luces de Navidad y llega un momento que parece que nos cansamos antes de vivirla. ¿Cómo ven los dos jóvenes colaboradores esta situación?: “En España tenemos la suerte de que estas fechas se respetan y se viven de manera especial. Pero también solemos caer en esa vorágine de consumismo y en cuanto acaba el Black Friday ya estamos en Navidad […] a los que queremos prepararnos poco a poco a veces nos va perjudicando en este sentido”.

“Vivimos en una época de desenfreno y vemos que hay municipios que ponen las luces casi 60 días antes de la Navidad. Hay muchos intereses económicos y es un pastel muy jugoso para las empresas. Es muy difícil plantarse ante este remolino que nos absorbe y nos atrae”, remarca Antonio.

Sabiendo todos estos condicionamientos que nos acompañan, ¿cómo viven ellos la Navidad?: “Yo me quedo con la perspectiva del encuentro con la familia y con todos los valores que hemos recibido. Sobre todo cuando uno ha vivido fuera muchos años, el hecho de volver a casa le da un cierto valor y eso adquiere un significado muy especial y particular”, ha añadido Antonio.

También es importante hacer un tiempo de desierto, de paz y de cuidado del interior. Es algo necesario durante estas semanas: “Los años que llego a la Navidad corriendo, con exámenes o con trabajo, me cuesta vivirla. Me ayuda mucho vivir este tiempo de Adviento con diferentes planes”. Fundamental para Santiago es también “encontrar a Cristo a través del otro”: “En mi familia tenemos mucha costumbre de celebrar la Navidad con personas de nuestro ambiente que quizás no tienen cerca la familia o tienen una situación complicada”.

Sin embargo, a veces guardar el equilibrio entre el consumismo y el verdadero significado de la Navidad es muy complicado: “Yo creo que hay echar un freno y marcarse un día en la agenda, dentro de todo esto periodo de Adviento y Navidad, para que nos dé pie a este tipo de reflexiones”.

“Acompañan a las fechas muchas tradiciones de cenas y grandes regalos […] es importante que los cristianos nos ayudamos en esto y no hace falta gastarse mucho dinero en las cenas. Aunque participemos del mundo y de la sociedad en la que estamos, nos podemos ayudar con conciencia y responsabilidad”, ha subrayado Santiago.

Los dos jóvenes han compartido algunas iniciativas para estas Navidades. Santiago Reyes ha presentado un evento con los Jóvenes Hospitalarios: “Estaremos en Murcia, del 28 diciembre al 1 de enero, con la Fundación Jesús Abandonado, que es un albergue para personas sin hogar. Estaremos con ellos y con los trabajadores del albergue. ¿En cuántos lugares se va a vivir la Navidad en soledad? Creo que tenemos que detectar esos sitios y desde las parroquias acercarnos a ellos”.

Antonio ha subrayado que en cualquier parroquia de España uno se puede acercar y encontrar la actividad en la que más se siente cómodo: “Se pueden hacer actividades con los más pequeños, con Cáritas, la recogida de alimentos, visitar a los más ancianos y hay una cantidad de cofradías en el sur de España tienen muchas actividades”.