"Se puede luchar contra el sufrimiento, estar al lado de los que lo padecen"

Diego Pereda, responsable de voluntariado en Cáritas de Burgos:

En mi trato diario con los voluntarios me voy convenciendo de que no es verdad que todo vaya mal en el mundo. Para mí, ha sido una gran experiencia que me ha hecho ver las cosas de una forma más positiva. Aunque es verdad que hay mucho dolor y sufrimiento en el mundo, también es verdad que se puede luchar contra él, se puede estar al lado de los que lo padecen. Es curioso, pero ver a diario a la gente que trata de salir adelante con muy poco, me ha hecho más optimista. También me ha ayudado a vivir mi espiritualidad de una forma distinta. Gracias a mi trabajo en Cáritas y mi participación en la vida de las parroquias y la diócesis, he visto esa dimensión comunitaria que antes me faltaba.