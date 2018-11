"He conocido personas muy comprometidas en la lucha contra las injusticias"

Tiempo de lectura: 1



Diego Pereda, responsable de voluntariado en Cáritas de Burgos:

Habitualmente, ponemos en común ideas, traemos a ponentes y estudiamos diferentes temas. Todas estas experiencias son muy enriquecedoras y, como departamento, tratamos de que toda la diócesis las conozca. Desde un punto de vista personal, mi trabajo en Cáritas y en el departamento de formación socio-política de la diócesis, me aporta muchos conocimientos. Para poder hacer bien mi trabajo, tengo que conocer bien a fondo los problemas sociales que hay en nuestro país. Además, en muchas ocasiones, me toca dar charlas y formaciones y, para eso, tengo que estar preparado. También, me ha permitido conocer a mucha gente muy implicada y comprometida en la lucha contra las injusticias.