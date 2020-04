¿Qué ocurre si un enfermo no recibe la Santa Unción antes de fallecer?

Juan Carlos Ramos, sacerdote y director de la Fundación COPE, ha estado este jueves en el consultorio "La fe en tiempos de coronavirus" para responder una semana más a algunas de las preguntas enviadas por los usuarios de COPE.es en busca de respuestas ante esta situación tan complicada que vivimos.

Una de las preguntas formuladas hablaba sobre qué podía pasar si un enfermo por coronavirus no puede recibir la Santa Unción antes de fallecer. El sacerdote ha sido claro en este aspecto: "Dios no está atado a los Sacramentos. Su gracia la hace llegar como él quiere. Los sacerdotes y los capellanes de los hospitales están haciendo estos días llevando la unción de los enfermos a todo aquel que lo pide. Uno puede pedirlo cuando está gravemente enfermo, pero también cuando es muy mayor. La unción a los enfermos produce como efecto el perdón de los pecados y la salud del cuerpo si le conviene al alma. En estas circunstancias tan difíciles se pueden seguir pidiendo y los sacerdotes, protegidos, procuran poder atenderlos", ha señalado.

Para Ramos, no poder despedir a los muertos fruto de las restricciones por el coronavirus es un "drama añadido al drama de la muerte". "Tenemos que redoblar nuestra oración. Si no, no encontraremos sentido a nada de lo que ocurre. Sintámonos obligados a rezar por aquellos que lo están pasando mal", ha recomendado.

Para el director de la Fundación COPE, la Semana Santa nos ha dejado "días de alegria en mitad de la tristeza. "Por encima de esto, esta la alegría profunda de saber que hemos sido salvados por Cristo, que nuestro destino es el cielo y que podemos tener esperanza. Es una alegría compatible con el dolor y la pena por lo que está pasando. Hay que dar gracias a Dios, alabar y a la vez pedir que se acorte este periodo de prueba", ha dicho.

Sobre si podemos acudir a los templos a rezar en estos días de confinamiento, Ramos ha indicado que la legislación "es ambigua porque sí permite que los espacios de culto puedan estar abiertos pero salir de casa para orar". De todos modos, ha recordado que nada impide "rezar de corazón desde casa y con la ayuda de los medios de comunicación".

Por último, Ramos ha pedido salir de esta crisis sanitaria que vivimos siendo mejores personas. Y ha recordado que el confinamiento no significa una pérdida de libertad: "Si amamos a Dios, somos libres".

Puedes enviar tu pregunta para Juan Carlos Ramos al correo participacion@cope.es