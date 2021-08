Los obispos de EEUU organizan un envío de ayuda a Haití: "Es probable que el pueblo experimente dificultades"

Una semana después del terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter que tuvo lugar en Haití, los equipos de rescate continúan localizando supervivientes entre los escombros de las ciudades afectadas.

Mientras la cifra de fallecidos ha aumentado hasta los 2.200, sumando también más de 12.000 heridos, los daños provocados por el terremoto en la infraestructura de los municipios ha llevado a miles de familias a vivir una situación precaria y sin algunos servicios básicos. Además, el paso del huracán Grace por la isla ha complicado las labores de rescate.

Our staff in #Haiti is working hard to get people affected by Saturday's #earthquake basic supplies, like material to repair their homes or emergency shelter materials. pic.twitter.com/rwi049KMEB