Los dos productos que se agotarán en los supermercados de España de manera inminente

Estamos en la cuenta atrás para que comience la Semana Santa, que en este 2021 volverá a ser especial como consecuencia de las restricciones producidas por la pandemia. Las hermandades y cofradías no harán por segundo año consecutivo estación de penitencia, pero la intensidad con la que se vivirá esta semana será igual o mayor a la de otros años.

Las hermandades de toda España se están movilizando para que los fieles a una determinada talla o imagen puedan contemplarla en el altar de su iglesia, siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

Pese a que no se podrá viajar, lo cierto es que los españoles viviremos, cada uno a nuestra manera, esta Semana Santa especial marcada por la covid-19. Y como sucede en años anteriores, se reflejará no solo desde un punto de vista espiritual, sino a través de las tiendas. Y es que la venta de velas, santos, crucifijos, rosarios o ramos no faltarán entre los creyentes. Forma parte de su tradición y así seguirá siendo.

En lo gastronómico, el producto estrella en las tiendas de alimentación son las célebres torrijas. Muchas familias optan por hacerlas caseras en su vivienda. En 2020, en pleno confinamiento, era difícil ver un hogar en España que no hiciera este dulce típico hecho de pan y leche. En este 2021 está ganando enteros las torrijas que vende la cadena de supermercados Mercadona para descongelar y comer, y cuyo coste económico no llega a los cuatro euros de precio.

















Las rosquillas y los pestiños, dos dulces muy demandados en Semana Santa





Pero no solo las torrijas, otros alimentos son típicos para consumir en estas fechas, y que sin duda los consumidores arrasarán en los próximos días en las estanterías de los diferentes supermercados. Es el caso de las rosquillas fritas con azúcar que tiene una fácil elaboración, pero muchos optan por adquirir en las tiendas. Basta con tener harina, huevos, azúcar y aguardiente para poder degustar este dulce tradicional de Semana Santa.









Otra de las variantes de las rosquillas es la rosca de Pascua, quizás menos tradicional en nuestro país, compuesta por una masa dulce, de forma redonda, y que puede incorporar en el centro varios huevos como adorno. Simboliza la unión de la familia y también de la continuidad de la vida, que representa la Resurección de Cristo.

En esta lista no pueden faltar los pestiños, que consiste en la mezcla de todos los ingredientes necesarios que formarán una masa que tendremos que dejar reposar, extenderla y se cortan en cuadrados para formar los pestiños.













Las flores fritas y las monas de chocolate, presentes en Castilla-La Mancha y Cataluña





Dependiendo de la zona de España en la que nos encontremos, podremos encontrarnos con otros productos típicos de Semana Santa. Si nos vamos a la zona de La Mancha, el consumo de las flores fritas se dispara. Consiste en calentar un molde en aceite hirviendo y tras ello se remoja en la masa. Al meterse por segunda vez en el aceite la masa se fríe y cuando está bien dorada y adherida al molde se saca. Se deja enfriar y cuando está templada, tras unos minutos, se despega. Para su rebozado, se emplea azúcar y canela.

En Cataluña es un clásico los huevos de Pascua o las monas de chocolate, que simboliza el final de la Cuaresma y el principio de la vida. Los Lunes de Pascua es habitual que los padrinos regalen este dulce a sus ahijados.













También en Cuaresma y en Semana Santa el consumo de pescado crece de manera considerable, por ejemplo el bacalao, tan empleado en los potajes de Vigilia, especialmente los días en los que no se come carne.