El Vaticano confirma que el Papa viajará a Kazajstán en septiembre para el Congreso de las Religiones

El Vaticano ha confirmado que están preparando un viaje del Papa a Kazajstán en septiembre, un país donde los católicos son el 1% de la población, con motivo del VII Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionalesque se celebrará el 14 y 15 de septiembre en la capital kazaja, Nursultán.



Así se desprende de un comunicado publicado por la oficina de prensa de la Santa Sede en el marco del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Kazajstán.



"Por lo tanto, Kazajstán acoge con satisfacción la decisión del Papa Francisco de asistir al VII Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, que se celebrará en Nur-Sultan en septiembre de 2022, como se acordó durante las conversaciones de alto nivel entre el presidente de Kazajstán. Kassym-Jomart Tokayev y el Papa el pasado 11 de abril de 2022. Tanto la Santa Sede como Kazajstán esperan una fructífera cooperación en los años venideros", señala.

La noticia fue adelantada en abril por el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, tras una reunión que mantuvo por videoconferencia con el Papa Francisco. La oficina de prensa de la Santa Sede sólo se limitó a confirmar las intenciones del Papa.



El Primer Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales se celebró en Astaná en 2003, tomando como modelo la 'Jornada de Oración por la Paz' en el mundo convocada en Asís por Juan Pablo II en enero de 2002, para reafirmar la contribución positiva de las diferentes tradiciones religiosas al diálogo y la armonía entre los pueblos y las naciones tras las tensiones que siguieron a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

???????? President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hold talks with Pope Francis via videoconference.@Pontifex confirmed his official visit to Kazakhstan, as well as participation in the 7th World Congress of Leaders of World and Traditional Religions.https://t.co/vdM2ApdAuIpic.twitter.com/zeiICbkHwm