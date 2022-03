El Papa pide dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética: "Evitemos la cultura del descarte"

El Papa Francisco ha pedido rezar en este mes de marzo “para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida ante los nuevos desafíos que presenta la bioética”. Esta disciplina, relativamente nueva, se dedica entre otras cosas a orientar y reflexionar sobre situaciones problemáticas que abarcan aristas económicas, sociales, ecológicas, éticas, biomédicas o biotecnológicas.

En la intención de oración de este mes de marzo, el Santo Padre ha instado a no frenar el progreso que implica la bioética ni a “escondernos” de sus campos de acción y de investigación. “Evidentemente que la la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz”, dice el Papa Francisco.

El Pontífice pide utilizar las aplicaciones biotecnológicas “siempre basándose en el respeto de la dignidad humana”. Y por eso sólo hay una solución: "un discernimiento aún más profundo, aún más sutil", para acompañar al progreso tecnológico en su camino al servicio del hombre.

El Papa pide una vez más evitar la cultura del descarte y pone de ejemplo a los embriones congelados que se desestiman como “material desechable, de descarte”. También supone no supeditar la investigación biomédica “a las ganancias económicas”. Por todo esto el Papa pide “acompañar el progreso tecnológico, no frenarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso, no. Ambos van juntos y armónicamente juntos”.

Los cristianos, en efecto, tienen la tarea de participar en el debate público haciendo oír su voz: con un lenguaje adecuado y con argumentos comprensibles en el contexto social actual - como ha recordado recientemente el Santo Padre en la Pontificia Academia para la Vida -, pero sin diluir los contenidos y reiterando siempre la necesidad del desarrollo humano integral.

El Vídeo del Papa



El Video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde el año 2016 El Video del Papa lleva más de 167 millones de visualizaciones en todas las redes sociales vaticanas, es traducido a más de 23 lenguas y tiene una cobertura de prensa en 114 países.