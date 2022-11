El Papa Francisco, en una entrevista con 'America Magazine': "La polarización no es católica"

El Papa Francisco ha concedido una amplia entrevista a la revista jesuita estadounidense 'America Magazine', que ha sido publicada este lunes, 28 de noviembre. Han sido muchos los temas tratados, desde el rol de las mujeres en la Iglesia, el acuerdo con China, la guerra en Ucrania, los abusos sexuales y el aborto.



Sin embargo, la entrevista empieza con una pregunta muy simple: “¿Qué es lo que lo hace tan feliz, tan sereno y alegre en su ministerio?”.

"Una de las cosas que como Papa me cuesta más, es no andar por la calle, con la gente, porque acá no se puede salir, es imposible andar por la calle. Pero yo no voy a decir que estoy feliz porque esté bien de salud, o porque como bien, o porque duermo bien, o porque rezo mucho. Estoy feliz porque me siento feliz yo, Dios me hace feliz. Yo no tendría que reprocharle nada al Señor de alguna cosa que me haya hecho mala. A lo largo de mi vida siempre me llevó por su camino, a veces en momentos difíciles, pero siempre está la seguridad de que uno no camina solo. Yo tengo esa seguridad. Yo no camino solo, Él está al lado mío. Uno tiene sus equivocaciones, también sus pecados, yo me confieso cada 15 días, pero no sé, yo soy así".

"La polarización no es católica "

Preguntado sobre el reduccionismo simplista que divide la realidad entre buenos y malos, el Papa afirma que "la polarización no es católica": "Un católico no puede pensar aut-aut y reducirlo todo a polarización. La esencia de lo católico es et-et […] lo católico une lo bueno y lo no tan bueno. El pueblo de Dios es uno solo. Cuando hay polarización entra una mentalidad divisoria, que privilegia unos y deja de lado a otros. Lo católico siempre es armónico de las diferencias. Si vemos como actúa el Espíritu Santo, primero hace el desorden: pensemos en la mañana de Pentecostés, el lío que se armó allí. Y después hace la armonía".

Los periodistas de la revista americana le han preguntado a Francisco por la situación de la Iglesia en un país donde solo un 20% de la población consideraba “muy confiable” la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. ¿Cómo pueden recuperar los prelados americanos la fe de los católicos?: “La pregunta es buena porque se habla de los obispos […] no licuemos la potestad episcopal, reduciéndola a la potestad de la Conferencia Episcopal". "Porque ahí luchan las tendencias, más de derecha, más de izquierda, más de aquí, más de allá y de alguna manera no hay una responsabilidad de carne y hueso como la de su obispo con su pueblo", agrega el Papa.

“Me permito citar un obispo que yo no sé si es conservador, si es de avanzada, si es de derechas, si es de izquierdas, pero es muy buen pastor. Seitz, en la frontera con México, es un hombre que toma en mano todas las contradicciones de ese lugar y las lleva adelante como pastor. No digo que los demás no sean buenos, pero este es el que conozco. Hay algunos buenos obispos que son más de derecha, algunos buenos obispos que son más de izquierda, pero son más obispos que la ideología, son más pastores que la ideología. Y ese es el secreto. La respuesta a su pregunta es: la Conferencia Episcopal puede variar, es una organización de ayuda y de unir, símbolo de unidad. Pero la gracia de Jesucristo está en la relación entre el obispo y su pueblo, su diócesis”, ha dicho el Papa.

El tema del aborto en Estados Unidos

Otro tema de la entrevista ha sido la politización del aborto en Estados Unidos y sobre si los obispos deben darle prioridad al tema en relación con otras cuestiones de justicia social. Francisco, como otras veces, ha repetido que “En cualquier libro de embriología se dice que un poco antes del mes de la concepción ya están delineados los órganos en el feto chiquitito y el DNA. Antes que la madre se dé cuenta. Por tanto, es un ser humano vivo. No digo una persona, porque se discute eso, pero un ser humano. Y me hago dos preguntas. ¿Es justo eliminar un ser humano para resolver un problema? Segunda pregunta: ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?".

“Cuando yo veo que un problema como este, que es un crimen, adquiere una intensidad fuertemente política, yo digo, ahí falta pastoralidad en el modo de abordar ese problema. Sea en este problema del aborto como en otros problemas, no hay que perder de vista la pastoralidad: un obispo es un pastor, una diócesis es el santo pueblo fiel de Dios con su pastor. No podemos tratarlo como si fuera una cosa civil", ha afirmado el Papa.

Los abusos sexuales

Otro de los temas de la entrevista ha sido el de los abusos sexuales y el Papa ha sido muy tajante al considerarlo como “una de las cosas más monstruosas”: "La Iglesia se hace cargo de su propio pecado y seguimos adelante, pecadores, confiando en la misericordia de Dios. Cuando viajo, generalmente recibo a una delegación de víctimas de abusos. Una anécdota sobre esto cuando estaba en Irlanda pidieron audiencia personas abusadas. Eran seis o siete y vinieron un poco así (enfadados) al inicio y tenían razón. Yo les dije: ‘miren, hagamos una cosa, mañana tengo que decir la homilía. ¿Por qué no la preparamos juntos, sobre este problema?’. Y entonces ahí se dio un fenómeno muy bonito porque lo que era simplemente la protesta se transformó en algo positivo y todos juntos hicieron la homilía conmigo del día siguiente. Esa fue una cosa positiva, en Irlanda, uno de los lugares más calientes que tuve que enfrentar. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia entonces? Seguir adelante con seriedad y con vergüenza".

La guerra en Ucrania

El coloquio ha continuado hablando sobre "el martirizado pueblo ucraniano", como el Pontífice lo ha dicho muchas veces y ha recordado la visita que efectuó a la Embajada rusa en el segundo día de la guerra, "gesto inusual porque un Papa nunca va a una embajada", y allí le dijo al embajador "que le dijera a Putin que yo estaba dispuesto a viajar, a condición de que me dejara una ventanita chiquita para negociar": “Me contestó el canciller Lavrov, con mucha altura, una linda carta, donde comprendía que por el momento no era necesario".

”También pensé viajar, pero tomé la decisión: si viajo, voy a Moscú y a Kiev, a las dos, no a un solo lugar. Y nunca di la impresión de estar tapando la agresión. Recibí acá, en esta sala, tres o cuatro veces a delegados de Ucrania, del gobierno. Y trabajamos juntos. ¿Por qué no lo nombró a Putin? Porque no era necesario, ya se sabía. Pero a veces la gente agarra un detallito... Todos saben cuál es mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo.

El Papa ha recordado además como “fueron varios cardenales a Ucrania: el cardenal Czerny fue dos veces, monseñor Gallagher, que es el encargado de los Estados, estuvo cuatro días en Ucrania y me llegó el relato de lo que vio; el cardenal Krajewsky viajó cuatro veces. Él va con su camioneta cargada de cosas y pasó toda la Semana Santa en Ucrania. O sea, que la presencia de la Santa Sede con los cardenales es muy fuerte y estoy en contacto continuo con personas informadas [...] La postura de la Santa Sede es buscar la paz y buscar un entendimiento. Y la diplomacia de la Santa Sede se está moviendo en esa dirección y por supuesto siempre está dispuesta a una mediación".

Francisco ha abordado también el tema de las mujeres en la Iglesia. El Papa ha afirmado que en los últimos años se han aumentado las mujeres en la Santa Sede: “Que la mujer no entre en la vida ministerial no es una privación, no. Tu lugar es aquello, que es mucho más importante, y eso es lo que nosotros no hemos desarrollado todavía, la catequesis sobre la mujer en la línea del principio mariano".

El diálogo con China

Sobre China y los derechos humanos, Francisco ha afirmado que "no es problema de hablar o silencio, Eso no es la realidad. La realidad es dialogar o no dialogar. Y uno dialoga hasta el punto que se puede".

"Con China yo he optado por la vía del diálogo. Es lento, tiene sus fracasos, tiene sus éxitos, pero no encuentro otra vía. Y esto quiero subrayarlo: el pueblo chino es un pueblo de gran sabiduría y que merece mis respetos y mi admiración, chapeu. Y por eso trato de dialogar, porque no es que vamos a conquistar gente, no. Hay cristianos ahí, hay que cuidarlos, que sean buenos chinos y buenos cristianos. El diálogo siempre abre puertas, siempre”, ha dicho el Papa en la entrevista a “America Magazine”.