El Papa Francisco, sobre el conflicto en Gaza: “Sin la solución de los dos estados, no habrá paz"

El conflicto entre Israel y Hamás se ha recrudecido y no parece que vaya a remitir pronto. El Papa Francisco ha querido aprovechar esta ocasión para declarar que “ahora el conflicto se está extendiendo dramáticamente. Estaban los acuerdos de Oslo, tan claros, con la solución de los dos estados. Mientras no se aplique ese acuerdo, la paz verdadera permanece lejos”.

El pontífice teme sobre todo "la escalada militar", aunque sigue manteniendo "un poco de esperanza, porque se están llevando a cabo reuniones confidenciales para tratar de llegar a un acuerdo" y añade que "una tregua ya sería un buen resultado".

Respecto al papel de mediación de la Iglesia, Francisco destaca "la figura crucial" del cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén de los latinos, que "es un gran hombre y se mueve bien" y que "está tratando decididamente de mediar".

Entrevista del #PapaFrancisco al periódico #Italia@LaStampa "Es urgente un alto el fuego global, estamos al borde del abismo". Sobre la Declaración Fiducia Supplicans: “Confío en que todos estén serenos, quiere incluir, no dividir”. #Pazhttps://t.co/5kw8XyeIgx — Vatican News (@vaticannews_es) January 29, 2024

"La Iglesia pretende incluir y no dividir"

Además, el Santo Padre ha recalcado que habla todos los días con la parroquia de Gaza a través de 'Zoom'. Más de 600 personas están viviendo y “se enfrentan a la muerte todos los días”. Francisco ha pedido asimismo que se lleve a cabo la liberación de los rehenes israelíes por el grupo terrorista”. Además del conflicto entre Israel y Gaza, el Papa ha recordado otra contienda que azota el continente europeo: Ucrania. La mediación vaticana también se encuentra aquí a través delcardenal Matteo Zuppi , quien "está llevando a cabo una constante y paciente labor diplomática para poner a un lado los conflictos y construir una atmósfera de reconciliación".

"Fue a Kiev y Moscú, y luego a Washington y Pekín. La Santa Sede está tratando de mediar en el intercambio de prisioneros y el regreso de civiles ucranianos. En particular, estamos trabajando con la señora Maria Llova-Belova, la comisaria rusa de los Derechos de la Infancia, para la repatriación de los niños ucranianos llevados por la fuerza a Rusia. Alguno ya ha regresado con su familia".

Además, en la entrevista también se ha hecho referencia al archiconocido documento 'Fiducia Supplicans', y Francisco ha declarado que laIglesia lo que pretende a través de él es “incluir y no dividir” porque “el Evangelio es para santificar a todos”.

"Y hay que dar instrucciones precisas sobre la vida cristiana (subrayo que no se bendice la unión, sino a las personas). Pero todos somos pecadores: ¿por qué entonces hacer una lista de los pecadores que pueden entrar en la Iglesia y una lista de los pecadores que no pueden permanecer en la Iglesia? Esto no es Evangelio".

El papa subraya que "quien protesta con vehemencia pertenece a pequeños grupos ideológicos".

Próximos viajes: Bélgica, Indonesia y Argentina

Por eso, Francisco no teme un cisma: "No. Siempre en la Iglesia ha habido grupitos que manifestaban reflexiones de color cismático, hay que dejarlos hacer y pasar y mirar hacia adelante", asegura.

Y sobre los rumores de una posible dimisión por su estado de salud, asegura que no le molestan, porque "es una posibilidad para todo Pontífice".

"Pero ahora no pienso en ello. No me inquieta. Cuando no pueda más, empezaré eventualmente a pensarlo. Y a rezar por nosotros".

Por último, Francisco ha querido hablar sobre sus viajes durante este 2024 y ha ampliado su lista: "Uno a Bélgica. Otro a Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea e Indonesia, en agosto. Luego está la hipótesis Argentina, la organización de la visita aún no ha comenzado”. Además, el Pontífice recibirá al presidente argentino, Milei, el próximo 12 de febrero en el Vaticano. Francisco explica que se reunirá con Milei porque éste participará el 11 de febrero en la ceremonia de canonización de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como 'Mama Antula', fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires.