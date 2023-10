El Papa Francisco pide a los gobiernos unir esfuerzos "para que el agua sea patrimonio de todos"

El Papa Francisco ha enviado un mensaje al director general de la FAO, Qu Dongyu, con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación en el que ha lamentado que “el grito de angustia y desesperación de los pobres debe despertarnos del letargo que nos atenaza e interpela nuestras conciencias”.

La desnutrición que hiere gravemente a tantos seres humanos “es el resultado de un inicuo cúmulo de injusticias y desigualdades que deja a muchos tirados en la cuneta de la vida y permite que unos pocos se instalen en un estado de ostentación y opulencia […] es un insulto que debería sonrojar a toda la humanidad y movilizar a la comunidad internacional”.

El tema de las reflexiones de esta jornada se centra en el agua como vida y alimento e invita a subrayar “el valor insustituible de este recurso para todos los seres vivos de nuestro planeta, de lo que se deriva la perentoriedad de planificar e implementar su gestión de manera sabia, cuidadosa y sostenible, de forma que todos puedan disfrutarlo para satisfacer sus necesidades sustanciales, y se pueda también sostener e impulsar el adecuado desarrollo humano, sin que nadie sea excluido”.

El agua y la vida van juntos porque “garantiza la supervivencia”. Sin embargo, Francisco denuncia que “este recurso se ve amenazado por serios desafíos en términos de cantidad y calidad”: “En muchos lugares del planeta, nuestros hermanos padecen enfermedades o mueren precisamente por la ausencia o escasez de agua potable. Las sequías provocadas por el cambio climático están dejando yermas, vastas regiones y causando enormes estragos en ecosistemas y poblaciones”.

