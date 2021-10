El Papa denuncia que 3.000 millones de personas pasan hambre en el mundo: "Cada uno de nosotros puede ayudar"

El Papa Francisco envió un mensaje a laceremonia por el Día Mundial de la Alimentación que celebra este viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura(FAO) donde afirmó que para luchar contra el hambre en el mundo es necesario “superar lógica de mercado, centrada ávidamente en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos a una mercancía más”.

"Actualmente asistimos a una auténtica paradoja en cuanto al acceso a los alimentos: por un lado, más de 3.000 millones de personas no tienen acceso a una dieta nutritiva mientras que, por otro lado, casi 2.000 millones padecen sobrepeso u obesidad", indicó el pontífice en su discurso.

