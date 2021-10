Las palabras de cariño del Papa a las Ministras de los Enfermos: " Ejemplo de lo que es servicio hasta el fin"

El Papa Francisco, durante la Audiencia General de este miércoles, que tuvo un protagonista inesperado en el niño que se acercó a él, tuvo también un mensaje de cariño hacia las religiosas Siervas de María, Ministras de los Enfermos de Santa María Soledad Torres Acosta y destacó su servicio.

Durante su saludo a los peregrinos de lengua espan?ola, el Santo Padre destacó la labor de este grupo de religiosas, a quienes también saludó después de su catequesis. “Veo que alli? esta?n las Ministras de los Enfermos, las hijas de la Madre Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando enfermos y duermen un rato de día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de si mismas”, afirmó el Papa.

En esta línea, el Santo Padre afirmó: “Sigan por ese camino. Gracias por lo que hacen”. Y añadió: “Pidamos a Jesu?s - modelo de caridad y servidor de todos - que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser aute?nticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad”.

Palabras de cariño del #Papa a las #MinistrasdelosEnfermos de #StaSoledadTorresAcosta:

El Papa continuó con su serie de catequesis sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas y recordó que “la verdadera libertad se expresa plenamente en la caridad”.

Por ello, el Santo Padre explicó la paradoja del Evangelio que indica que “somos libres en el servir, no en hacer lo que nosotros queremos, somos libres en el servir, y allí viene la libertad; nos encontramos plenamente en la medida en la que nos donamos, nos encontramos plenamente en la medida en la que nos donamos, tenemos la valentía de donarnos; poseemos la vida si la perdemos. Esto es Evangelio puro”.

Además, el Papa afirmó que “no hay libertad sin amor, la libertad egoísta de hacer lo que quiero, no es libertad, porque vuelve sobre sí, no es fecunda”.