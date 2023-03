Francisco: "Que los océanos sean factores de conexión, no lugares de tragedias"

"Las tragedias de los migrantes que peligran en alta mar, el tráfico de seres humanos que se lleva a cabo en el mar, las condiciones de trabajo duras y a veces ilegales de los marinos, y las tensiones geopolíticas en zonas marinas consideradas importantes". Todas estas situaciones en el mar son las que ha denunciado el Papa Francisco en un mensaje firmado por el cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a los asistentes a la Conferencia “Our Ocean”, en Panamá.

