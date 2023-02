Francisco no se olvida de las víctimas del terremoto en Siria y Turquía: "Oración y apoyo concreto"

El Papa Francisco no se ha olvidado tampoco del trágico terremoto que golpeado Turquía y Siria y tras rezar el Ángelus ha pedido a los fieles "estar cerca con la oración y el apoyo concreto” a las víctimas del terremoto en Siria y Turquía.

El Santo Padre ha confesado además que antes de subir al Palacio Apostólico para rezar el Ángelus estaba viendo el programa de la RAI, “A Sua Immagine”: “Estaba viendo las imágenes de esta catástrofe, el dolor de estos pueblos que sufren el terremoto. Recemos por ellos, no los olvidemos y pensemos qué podemos hacer por ellos”.

Asimismo, ha pedido no olvidar “a la martirizada Ucrania” y que el Señor pueda “abrir caminos de paz y que los responsables políticos tengan el valor de recorrerlos”.

La preocupación del Papa por el obispo Álvarez

Tras rezar el Ángelus y reflexionar sobre el Evangelio de este domingo, el Papa Francisco ha querido recordar también lo que está sucediendo en Nicaragua y ha tenido unas palabras para el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.

“Las noticias que me llegan de Nicaragua me han entristecido y no poco, y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de prisión, y también a las personas que han sido deportadas a EEUU. Rezo por ellos y por todos aquellos que están sufriendo en esa querida nación, y os pido vuestras oraciones”, ha dicho Francisco en los tradicionales saludos.

Asimismo, el Santo Padre ha pedido al Señor “que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos en la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la libertad, la justicia y el amor, y que se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo”.