“Benedicto fue siempre leal a Francisco y hasta el final”: la verdadera relación entre los dos Papas

El corresponsal del Vaticano de ABC,Javier Martínez Brocal, ha escrito un libro junto al Papa Francisco llamado 'El Sucesor' en el que se narra la verdadera y buena relación que existía entre Benedicto XVI y el Pontífice.

Javier nos cuenta que la idea surgió de un amigo cercano, Yago de la Cierva, quien le sugirió que hablar bien de Benedicto XVI pareciera que se tratara al mismo tiempo de criticar a Francisco. El corresponsal le trasladó esta idea al Papa y él le afirmó que para él "Benedicto había sido como un padre, no te puedes imaginar cuánto me ayudó en este camino”, y que, por lo tanto, había que hacer algo al respecto. En ese momento, Javier se puso manos a la obra para escribir junto al Pontífice este libro entrevista llamado,“El Sucesor”.

Javier nos ha contado un momento crucial en la vida de ambos: el último encuentro de Benedicto XVI con los cardenales, el 28 de febrero de 2013, poco antes de que se hiciera pública la renuncia. En ese momento, Benedicto anuncio que entre ellos estaba su sucesor. “Benedicto fue siempre leal a Francisco y hasta el final”.

El Papa recuerda con simpatía en este nuevo libro las comidas juntos, incluso comidas argentinas, concretamente, carne argentina. Nos cuenta Javier también que “la raíz del libro es un punto de partida errónea. Se pensaba que Ratzinger era el garante del pontificado de Francisco, pero no era así” e inclusoBenedicto apuntó en una ocasión que a él no había que pedirle permiso de nada, a él no había que pasarle los textos pues “él no era el Papa”.

"A Benedicto no le dolió el pontificado de Francisco, es ciencia ficción"

El secretario personal de Benedicto XVI ,Georg Gänswein, publicó al poco de fallecer Benedicto un libro que contenía detalles de la relación entre ambos. Ese libro fue considerado en muchos sectores como una 'traición' al Papa Benedicto. El secretario contó que a Benedicto le dolió que Francisco hubiera retirado el beneficio para la misa tridentina. “Esa afirmación sacada de contexto puede parecer que a Benedicto le doliera de alguna forma el pontificado de Francisco, 'pero es ciencia ficción”. Además, Javier apuntaba que “El Papa en activo es el que tiene los elementos y la capacidad de tomar decisiones y no el emérito”.

“Lo que le duele a Francisco es que se use al Papa Benedicto para atacarlo a él”, añade Javier. Nos cuenta además que el Papa esta intentando recuperar la libertad de los Papas, él tenia la sensación que Benedicto estaba 'hiperprotegido', y que este hecho le impedía tomar algunas decisiones.

"A Francisco le gustaría modificar el rito del funeral, que no sea principesco"

Una anécdota que nos cuenta Javier es la del momento en el que presentó la renuncia. “Cuando renunció quería llamarse Padre Benedicto, sin embargo, estaba demasiado cansado para imponer su opinion y aceptó la opción del resto. Fue el resto quien decidió que se llamara 'Papa emérito'.

Otro detalle por el que Javier ha preguntado al Papa para poder elaborar 'El Sucesor' es la posible reforma del cónclave. Francisco le confirmó que por ahora no haría reformas, pues tenía cosas más importantes que hacer antes.

Nos cuenta Javier que el Papa no se opuso a contestar a ninguna pregunta para poder escribir este nuevo libro. Además, quiere modificar el rito del funeral del Papa, "no quiere que sea principesco, y quiere recuperar un entierro con el ataúd cerrado". Además, le gusatría ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor.

Javier afirma que el Papa piensa que “se puede tener opiniones diferentes sin que signifique hostilidad”. Tener formas diferentes de pensar no significa ser enemigos.Todos los detalles de esta relación entre el Papa Francisco y Benedicto XVI de lealtad y admiración, en el nuevo libro de Javier Martínez Brocal, 'El Sucesor'.