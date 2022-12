Abusos, una posible visita a España o su relación con Benedicto XVI: los 5 titulares que deja Francisco en ABC

El Papa Francisco ha sido protagonista en las últimas horas tras la entrevista concedida al diario ABC, en la que dejó especialmente un titular: que firmó su renuncia al Pontificado en el año 2013, pocos días después de ser elegido Sucesor de Pedro, en caso de impedimento médico. Una firma que no es novedosa, ya que se cree que primero Pío XII y luego Pablo VI hicieron lo propio.

Pero el Santo Padre dejó más titulares en la charla que mantuvo con el corresponsal de la cabecera en el Vaticano, Javier Martínez-Brocal y el director de ABC, Julián Quirós.

Francisco, sobre los abusos en la Iglesia: “Estamos en el buen camino”

Los casos de abusos en el seno de la Iglesia fue uno de los asuntos tratados en la entrevista con el ABC. Jorge Bergoglio no dudó en calificar estos hechos como “muy dolorosos”, ya que sus víctimas son “personas destruidas por quien tenía que haberlas ayudado a madurar y a crecer”.

No obstante, el Papa califica de injusto juzgar situaciones del pasado con los ojos de la actualidad, ya que antes la consigna era ocultarlo todos los casos, no solo los que se producían en las instituciones eclesiásticas: “¿Por qué? Mi explicación es esta: no hay fuerza suficiente para encararlos. Ojo, comprendo que no sepan cómo encararlos, pero no los justifico. Primero la Iglesia los tapaba, luego tuvo la gracia de ampliar la mirada y de decir 'no', hasta las últimas consecuencias”.

“Benedicto XVI está lúcido, muy vivo”

Cuando están a punto de cumplirse los diez años de su Pontificado tras la renuncia de Benedicto XVI, Francisco no ha dudado en poner de manifiesto en la entrevista con ABC de la buena sintonía que mantiene con su antecesor.

De hecho, se ven con frecuencia. Sobre el estado de salud de Joseph Ratzinger, asegura que “tiene buen humor, está lúcido, muy vivo, habla bajito pero te sigue la conversación. Me admira su inteligencia. Es un grande”, ha aseverado.

El Papa y el descubrimiento de América: “España colonizó y no pirateó”

Preguntado por el papel de nuestro país en el descubrimiento de América, y que tanta polémica genera en España desde determinados colectivos, Francisco ha sido tajante: “España no conquistó, sino que colonizó y no pirateó”.

Una vez más, el obispo de Roma pedía no analizar estos hechos con la mirada del presente, ya que es evidente que se cometieron también atrocidades: “Evidentemente que ahí se mató gente, evidentemente que hubo explotación, pero también los indios se mataron entre ellos. El ambiente de guerra no lo exportaron los españoles. Y la conquista fue de todos", ha dicho, recalcando que "España sigue siendo la Madre Patria, algo que no todos los países pueden decir".

¿Una posible visita a España? "No he estado en ningún país grande de Europa”

Siempre que el Santo Padre charla con periodistas españoles, la pregunta es obligada: ¿visitará nuestro país? Como ha afirmado en otras ocasiones, Francisco tiene como prioridad los países más pequeños, con alguna visita puntual a alguna ciudad de un país importante: "No he estado en ningún país grande de Europa. Fui a Estrasburgo, y no a Francia, sino a visitar las instituciones europeas. Quizás el próximo año vaya a Marsella para el Encuentro Mediterráneo, pero no es un viaje a Francia", ha explicado. Sobre la posibilidad de un viaje a Melilla, asegura que no está en la agenda.

"Soy muy amigo del Opus Dei, los quiero mucho y trabajan bien en la Iglesia"

El Sucesor de Pedro también ha explicado en la entrevista con ABC el cambio introducido en la Prelatura del Opus Dei, que ha pasado a depender de la Congregación del Clero, mientras que antes dependía de la de los obispos.

El Papa ha aclarado que se trataba de una reubicación que había que resolver: “No se trata de un castigo ni de una invasión. Soy muy amigo del Opus Dei, los quiero mucho y trabajan bien en la Iglesia", ha señalado.