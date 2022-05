La historia de los siete niños de París que subieron al 'papamóvil' de Francisco: "¡Un guarda me cogió!"

El Papa Francisco sorprendió durante la audiencia general de este miércoles, después de pasear por la Plaza de San Pedro del Vaticano con su 'papamóvil' acompañado de un grupo de siete niños que profesan la religión católica.

Horas después, algunos medios han recabado datos sobre estos pequeños que se mostraban emocionados y felices por acompañar al Santo Padre en el saludo a los asistentes de su catequesis esta semana. Se tratan de alumnos franceses, pertenecientes al colegio católico 'Sant Dominique' de la ciudad de París. Todos ellos portaban de una gorra roja para protegerse de las altas temperaturas que estos días registra la capital de Italia, con el nombre 'Saint-Do Rome 2022'.

Uno de ellos, Leonard, explicaba a 'Rome Reports' en un castellano 'afrancesado' cómo lograron subirse al vehículo particular del Santo Padre: “Uno de mis amigos que estaba al lado del 'papamóvil' que quería subirse y uno de los guardas lo ha cogido y lo ha puesto en el 'papamóvil'. Yo quería ir y entonces he hecho gestos para que me vieran y me han agarrado y me he puesto”, relataba el estudiante visiblemente emocionado.

Todos ellos se encontraban en el Vaticano con motivo de una excursión a Roma. Un viaje que se prolongará hasta este viernes, cuando los chicos regresan a París, donde el sábado recibirán el sacramento de la Confirmación. Un momento importante para su fe en Cristo, que acogen con emoción y con el chute de energía que les proporciona haber estado junto al obispo de Roma.

Vienen de excursión con un colegio católico de París. Los que se han subido y han recorrido la Plaza de San Pedro con el Papa han sido siete.https://t.co/SYrhRACYkj — ROME REPORTS (@romereportsesp) May 18, 2022

Leonard no dudaba en compartir su emoción en 'Rome Reports': “Me dio la mano y me tocó. Es una persona importante para la religión católica. Yo no soy muy practicante, pero es increíble”, expresaba.