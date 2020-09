La revelación que ha compartido Rosalía con sus seguidores y con la que muchos se verán identificados

Rosalía se ha convertido en una de las grandes artistas del panorama musical nacional e internacional. Además, puede presumir del gran seguimiento que tiene en sus redes sociales, gracias a su popularidad pero también, en buena medida, a que siempre se muestra muy activa en sus cuentas oficiales.

La cercanía de la galardonada con dos Premios Grammy Latinos por 'Malamente' con sus seguidores es una constante, al compartir con ellos sus reflexiones y estados de ánimo, lo que la convierte en una artista aún más querida. Además, abre la puerta a sus fans para que le pregunten lo que quieran a través de su perfil de Twitter.

En dichas conversaciones, Rosalía se moja y hace referencia a sus costumbres personales, sus gustos, su forma de entender la vida... Además, en algunas ocasiones ha hecho referencia a su fe. Un tema que también ha salido a relucir en esta conversación, cuando una de las seguidoras de la catalana más internacional del momento le hicieron la pregunta: “¿En qué piensas cuando te vas a dormir?” La respuesta no dejó indiferente a nadie, ya que Rosalía no dudó en afirmar que “suelo orar a mi manera para dar las gracias”, acompañado del emoticono del rezo.

En qué piensas cuando te vas a dormir? — (@ayelquerer) September 17, 2020

Suelo orar a mi manera para dar las gracias — R O S A L Í A (@rosalia) September 17, 2020

Rosalía define el amor haciendo suya las palabras de San Agustín

Como hemos comentado, no es la primera vez que Rosalía hace referencia a su fe a través de las redes sociales. El pasado mes de marzo, la exitosa cantante fue preguntada por el significado del amor para ella. Para ello, hizo suyas las palabras que pronunció el doctor de la Iglesia católica, San Agustín, el máximo pensador del cristianismo del primer milenio:

“Yo aún no sé que es el amor porque creo que el amor se aprende a medida que uno vive. Tengo que vivir más para aprender que es el amor y entenderlo del todo y saberlo explicar bien, como Dios manda”, afirmó hace medio año la catalana.

La mejor definición q he escuchado d amor en mi vida @rosalia pic.twitter.com/8Gx1tIOryo — Ferchu (@feeeer2_) March 4, 2020

“Una vez me preguntaron eso y contesté con una cosa que dijo San Agustín que me gustó mucho: “Conocemos en la medida en la que amamos”. "El amor es conocimiento y para mi el conocimiento tiene que ver con la vida, con la experiencia. Aún me queda por aprender”, subrayó.

Cantando las palabras de San Juan de la Cruz

Por otro lado, en el año 2017 se atrevió a ponerle música al poema del místico español por antonomasia, San Juan de la Cruz. Su canción “Aunque es de noche” es, en realidad, el poema “Qué bien sé yo la fonte” que San Juan de la Cruz escribió durante su encarcelamiento en Toledo en 1578. El poeta y religioso estuvo 9 meses en la cárcel en los que se le prohibió celebrar misa.

Sin contar con papel, compuso las 31 primeras estrofas del Cántico espiritual, romances y este poema que cantaba durante su encarcelamiento. El vídeo de la canción tiene más de 2.800.000 visualizaciones. Casi tres millones de veces se ha escuchado la oración del santo. ¡Quien se lo iba a decir a San Juan de la Cruz!