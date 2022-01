Liberados los rehenes secuestrados en una sinagoga de Texas: el asaltante decía ser hermano de una terrorista

Un total de cuatro rehenes fueron liberados el pasado sábado, 15 de enero, del interior de una sinagoga en Texas, después de que un individuo les secuestrara en la Congregación Beth Israel en Colleyville, mientras se celebraba el culto.

El sujeto interrumpió la ceremonia afirmando que se trataba del hermano de Aafia Siddiqui, la neurocientífica que fue sentenciada por su vinculación con los atentados del 11-S. Tras tomar a los cuatro rehenes, exigía la liberación de su hermana o, al menos, poder hablar con ella.

Por suerte el susto no pasó a mayores y los rehenes fueron liberados. Noticia que fue celebrada por el obispo de Fort Worth, Mons. Michael Olson, que agradeció a Dios y a la comunidad católica por sus muestras de caridad en la noche del sábado.

“Gracias a Dios por su seguridad. Gracias a los feligreses de la Iglesia Católica del Buen Pastor y a su párroco el P. Michael Higgins, por su asistencia y apoyo caritativo para los socorristas y las familias de los rehenes”, dijo.

Please pray for the safety of the hostages, their families, this congregation, for the members of law enforcement, and for the peaceful surrender of the perpetrator(s) of this crime. @FWdiocese@goodshepherd_tx@startelegram@TXCatholic@StFrancisTXhttps://t.co/9TkTXqELXW